 Origen de la caída de ceniza del volcán de Fuego
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Insivumeh explica el origen de la nueva caída de ceniza del volcán de Fuego

La entidad aclaró que este fenómeno no representa un incremento en la actividad eruptiva y expuso de qué se trata.

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Actividad del volcán de Fuego el lunes, 20 de julio de 2026.,
Actividad del volcán de Fuego el lunes, 20 de julio de 2026. / FOTO:
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La mañana del lunes 20 de julio de 2026, el volcán de Fuego registró un nuevo episodio de caída de ceniza, por lo cual el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene el monitoreo correspondiente.

Amílcar Roca, jefe del área de Vulcanología de la entidad, explicó que este fenómeno está relacionado con una serie de explosiones y avalanchas ocurridas en semanas recientes. El movimiento de nubes de gas y ceniza descendiendo por la Barranca Seca es consecuencia del colapso de material acumulado de manera inestable tras repetidas avalanchas.

Detalles sobre la actividad del volcán de Fuego

El pasado 2 de junio, Insivumeh publicó el boletín especial número 25 dedicado al volcán de Fuego, donde advertía que las explosiones y avalanchas frecuentes son eventos recurrentes que afectan especialmente las barrancas Las Lajas, Ceniza y Seca. Este lunes, la mayor parte de la actividad del volcán estuvo concentrada en la Barranca Seca, donde el descenso de nuevas nubes de gas y ceniza impactó áreas cercanas.

Las nubes de ceniza y gases se han desplazado en dirección oeste y suroeste, lo que elevó los niveles de ceniza suspendida y generó caída significativa en comunidades como San Pedro Yepocapa. Esta situación llevó a que Insivumeh elaborara un mapa especial de dispersión de ceniza alrededor de las 11:35 de la mañana, con información clave para la gestión de riesgos.

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Mapa de dispersión de ceniza del volcán de Fuego el lunes 20 de julio de 2026. - Insivumeh

Efectos en comunidades y recomendaciones de Insivumeh

La nube formada se mantendrá desplazándose hacia el oeste y suroeste durante las próximas 24 horas, estimando que no exceda los 5,000 metros de altura. Las autoridades señalaron que la situación requiere atención tanto de la aeronáutica civil, que debe considerar las condiciones para el tránsito aéreo, como del sector salud, responsable de prever los posibles efectos en la población por la presencia de ceniza.

El experto destacó que el mapa de dispersión propuesto se convierte en una herramienta clave para monitorear y tomar decisiones rápidas ante el escenario descrito.

Por aparte, el Insivumeh recomendó a la población, especialmente a quienes viven en los flancos más expuestos, mantenerse informada a través de sus canales oficiales y redes sociales. De este modo, se busca evitar complicaciones derivadas por inhalación o contacto prolongado con ceniza volcánica.

El boletín especial y el monitoreo continuo

Insivumeh aclaró que esta actividad no representa un aumento en la actividad eruptiva del volcán, sino que responde a los procesos ya mencionados en el boletín especial vigente, donde se detallan las causas y características de las avalanchas y explosiones del volcán de Fuego.

El organismo mantiene vigilancia y análisis constantes sobre el comportamiento volcánico en Guatemala, reiterando la importancia de que la ciudadanía solo consulte información a través de los canales y redes reconocidos del instituto. Además, recomienda seguir todas las indicaciones y actualizaciones que se vayan publicando para minimizar riesgos.

La caída de ceniza producida este lunes se enmarca dentro del monitoreo ininterrumpido de Insivumeh, institución que reitera su compromiso de informar en tiempo real a la población ante cualquier novedad o cambio en la actividad del volcán de Fuego.

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