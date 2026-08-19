 Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MC
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Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MC

Jorge Aparicio no se guardó nada tras el triunfo de Xelajú, y arremetió contra su propia afición por las críticas recibidas.

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Jorge Aparicio se encaró con la afición de Xelajú MC durante el partido - Alex Meoño
Jorge Aparicio se encaró con la afición de Xelajú MC durante el partido / FOTO: Alex Meoño
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Xelajú derrotó 2-0 este martes a Diriangén en el Estadio Cementos Progreso y mantuvo sus opciones de avanzar en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sin embargo, la victoria estuvo acompañada por un momento de tensión protagonizado por Jorge Aparicio, capitán y uno de los principales referentes del conjunto quetzalteco, quien manifestó públicamente su molestia con un sector de la afición.

Aparicio fue precisamente quien sentenció el encuentro al marcar el segundo tanto de los altenses. Tras convertir, el mediocampista dirigió su celebración hacia la grada y realizó una señal en la que parecía indicar que no escuchaba a los aficionados o que continuaran hablando. El gesto evidenció la tensión existente y, una vez terminado el partido, el capitán explicó ante los medios oficiales de Concacaf las razones de su reacción.

Aparicio expresó su molestia contra la afición

"Nos dimos cuenta que estamos solo nosotros con nuestras familias; la afición viaja 300 kilómetros y solo es para putearnos. Creo que no nos merecemos esto, como grupo hemos puesto en alto a Xelajú en posiciones que nunca había estado en su historia. Estamos trabajando para sacar al club de esta mala situación a nivel internacional", expresó Aparicio, visiblemente molesto por las críticas recibidas durante el compromiso.

Pese al malestar, Xelajú todavía tiene posibilidades de continuar con vida en el certamen internacional. En la última jornada, el equipo altense necesita golear a Firpo y, además, esperar una combinación favorable en el duelo entre Alajuelense y Plaza Amador, que se disputará a la misma hora la próxima semana. El triunfo ante Diriangén mantiene abierta la puerta, aunque el equipo deberá afrontar una última fecha decisiva dentro y fuera de la cancha.

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

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Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Xelajú MC y Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

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