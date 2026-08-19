Accidente de tráiler causa caos en ruta interamericana

Largas filas de congestionamiento se observan en la ruta Interamericana debido al impacto que genera un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 en horas de la madrugada de este miércoles, 19 de agosto. Las autoridades le dan seguimiento a esta emergencia.
Por causas que aún no han sido establecidas, el conductor de un vehículo de transporte pesado perdió el control del volante y quedó sobre el arriate central, provocando complicaciones en la circulación vehicular.
De acuerdo con la información compartida por las autoridades de tránsito, el percance afecta dos carriles en dirección hacia el occidente del país. Mientras tanto, un carril con dirección hacia la ciudad capital también permanece obstruido.
Esta situación está generando la acumulación del tránsito en ambos sentidos de la ruta Interamericana.
Otra colisión en ruta Interamericana
Un accidente de tránsito se registró este miércoles en el kilómetro 40 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en el tramo con dirección hacia la ciudad capital.
En el percance estuvieron involucrados un bus extraurbano y un camión tipo pipa, por lo que unidades de cuerpos de socorro se movilizaron al lugar para atender a las personas afectadas y verificar la situación.
Los bomberos brindaron atención prehospitalaria a varias personas que presentaban crisis nerviosa y golpes leves. Cinco de los afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Accidentes en Guatemala
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7