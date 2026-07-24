Bloqueos: Manifestantes rechazan alza a combustibles

Grupos de manifestantes mantienen presencia en diferentes carreteras de los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Huehuetenango. El paso está bloqueado, lo cual genera serias complicaciones para la circulación vehicular. La petición principal sería que las autoridades encuentren soluciones al tema del alza a los precios de los combustibles.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que los manifestantes bloquearon el kilómetro 16 de la ruta de Álamos, afectando ambos sentidos de circulación. Varios vehículos han sido atravesados en este punto.
"El paso se encuentra totalmente interrumpido, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos", detalló una portavoz de la institución.
Agregó que esta situación afecta la movilidad vehicular en el referido municipio, por lo que se sugirió evitar la circulación por Boca del Monte y la ruta de Álamos. El personal de la PMT mantiene el monitoreo correspondiente.
Sin buses ni circulación vial en San Miguel Petapa
La PMT de San Miguel Petapa detalló que hay un bloqueo en la ruta Hincapié - Santa Inés, crucero desde el bulevar Villa Hermosa y la colonia Los Álamos, zona 6, donde varios pilotos de vehículos particulares mantienen el cierre.
También hay presencia de manifestantes en áreas cercanas a la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Villa Hermosa, en el sector 6; y en la 34 avenida del bulevar Villa Hermosa cercano al mercado La Arboleda.
"Además, todas las rutas de buses colectivos que van desde San Miguel Petapa hacia las zonas 12 y 13 de la capital están suspendidas. Estos mismos manifestantes han obligado a bajar a sus usuarios en diferentes puntos y paralizar los servicios", explicó una portavoz de la institución.
Asimismo, confirmó que estas personas no están permitiendo el paso de ningún tipo de vehículo, por lo que sugirió buscar rutas alternas.
Taxistas protestan en Villa Nueva y Mixco
Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, confirmó que grupos de taxistas llevan a cabo manifestaciones en áreas de Villa Lobos 1 y 2. Los manifestantes se dirigen en caravana hacia la salida de la Central de Mayoreo (Cenma). En los vehículos portan pancartas donde expresan su inconformidad por el alza a los precios de los combustibles.
"No se sabe si bloquearán la calzada Raúl Aguilar Batres o si seguirán hacia la zona 1 capitalina.Hay complicaciones del tránsito, pues está bloqueada la conexión de Milpas Altas, hacia ruta Interamericana, en el lugar conocido como ‘La Choza’", detalló.
Por aparte, un grupo de taxistas se concentra en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt para manifestar por el tema de los combustibles, tanto por el aumento de precio como por la implementación de la combinación del etanol. La caravana se dirigirá a la zona 1 capitalina.
Otros puntos bloqueados
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se tienen bloqueos también en los siguientes puntos:
- Km. 33 de R-10, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
- Km. 290 de RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.
- Km. 224 de RD-AV-09, aldea Siguanha, Cobán, Alta Verapaz.
- Km. 316 de RN-7E, El Estor, Izabal.
Por aparte, se informó que hay presencia de manifestantes y cierres viales en la ruta Interamericana, entrada al municipio de San Rafael Pétzal, en Huehuetenango, donde los conductores de diferentes tipos de vehículos salieron a las calles para pedir a las autoridades que brinden soluciones ante el aumento de los precios de los combustibles.