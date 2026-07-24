Elección Contralor: Impugnan participación de universidades

Un equipo de contadores públicos y auditores del colegio del ramo presentó este viernes, 24 de julio, un amparo en contra de la participación de las Universidades Juan José Arévalo Bermejo y Americana en el proceso de elección del Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.
La acción planteada busca que se ordene a la autoridad impugnada abstenerse de juramentar, cuando corresponda, como miembros integrantes de la Comisión de Postulación que elegirá a los seis candidatos que integrarán la nómina que será enviada al Congreso de la República para elegir al nuevo titular de la entidad fiscalizadora, a los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría de las referidas universidades.
También se plantea que no se sumen al proceso los dos representantes que se agregan a la Comisión y que surgen como dos delegados más por la inclusión de los decanos mencionados, que van a ser electos por las Asambleas de los Colegios profesionales que fueron convocados por la autoridad impugnada.
"Como consecuencia y, para los efectos positivos del amparo, se conmine a la autoridad impugnada para que, en el plazo que se les fije judicialmente, de exacto cumplimiento a lo resuelto, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se le impondrá a cada integrante de la Junta Directiva la multa de cuatro mil quetzales, ello, si perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir por el incumplimiento a lo ordenado", añade el texto del amparo promovido.
CC da trámite a amparo que busca excluir a dos universidades
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó recientemente que le dio trámite al amparo interpuesto por el diputado José Chic, en el cual solicita dejar fuera de la elección de Contralor General de Cuentas a dos universidades debido a que se observaron ciertas irregularidades, incluida la falta de estudiantes y docentes en las sedes.
El alto tribunal constitucional le requirió al Congreso de la República que, en un plazo de 48 horas, remitiera un informe circunstanciado en seguimiento de este expediente.
La acción de amparo fue presentada por el parlamentario de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien expuso que no corresponde la participación de la Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo Bermejo en la postuladora.
"No basta solo con tener la autorización para el funcionamiento de las universidades, sino deberían tener estudiantes, docentes y la parte administrativa. He visitado las dos universidades y por ejemplo, en la Arévalo Bermejo no encontré a nadie. También, las autoridades ancestrales de Santa Lucía Utatlán visitaron en hora y día hábil esta sede y tampoco encontraron a nadie", explicó en su momento.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7