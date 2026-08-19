 Trump no descarta reiniciar negociaciones con Irán
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Trump no descarta reiniciar negociaciones con Irán “en algún momento”

Trump volvió a insistir en que para que haya un diálogo productivo, Irán debe mostrar su intención de desmantelar por completo su programa nuclear.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó este miércoles que quizá "en algún momento" se puedan retomar las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz "es muy buena" y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

"Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento", respondió Trump en la Casa Blanca, al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.

El mandatario republicano volvió a insistir en que para que haya un diálogo productivo, Teherán debe mostrar su intención de desmantelar por completo su programa nuclear.

"Es muy simple; tienen que deshacerse por completo de todo armamento nuclear. Irán no puede tener armas nucleares", aseguró Trump.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

El presidente estadounidense también insistió en que el flujo de buques a través del estrecho de Ormuz es bastante fluido, en contra de lo que apuntan informaciones procedentes de la región.

Trump apuntó que aunque "no todas las embarcaciones van a pasar por allí" en "las últimas dos semanas ha legado mucho petróleo".

El mandatario republicano volvió a destacar que Washington tiene "el control total del estrecho" y aseguró que esa es una de las razones por las que el precio del barril de crudo de referencia en EE. UU. está actualmente entre "83 y 85 dólares" y "no ha llegado a los proverbiales 300".

Desde el lunes, día en que técnicamente expiró el alto el fuego, el barril de Texas, que hoy ha tocado los 87 dólares, se ha encarecido un 5 %.

*Con información de EFE

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