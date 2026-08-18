 Trump dice que no hay conversaciones en curso con Irán
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Trump dice que no hay conversaciones “en curso ni programadas” con Irán

Respecto al estrecho de Ormuz, Trump insistió en la idea que ya adelantó la semana pasada de que debería pasar a ser territorio estadounidense.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que "no hay conversaciones en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", afirmó Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Estas declaraciones, que reflejan la falta de una negociación oficial para acabar con la guerra, llegan un día después de que Trump asegurara que existía un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval - EFE

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".

Respecto al estrecho de Ormuz, Trump insistió en la idea que ya adelantó la semana pasada de que debería pasar a ser territorio estadounidense.

Este martes posteó en su red social una fotografía en la que se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la imagen, un círculo rodea el estrecho de Ormuz bajo la leyenda "NUEVO territorio de EE. UU.", acompañada de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE. UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.

*Con información de EFE

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