Brasil elige presidente: Flávio Bolsonaro vs. Lula

Brasil definirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, que se realizará el próximo 25 de octubre.
Con el 99,99 % de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %. La diferencia fue de cerca de dos millones de votos, pero ninguno logró superar el 50 % necesario para ganar en la primera vuelta.
La jornada electoral se desarrolló con normalidad y también permitió elegir diputados, senadores y gobernadores en distintos estados del país.
Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula
Bolsonaro llegó a la primera vuelta como candidato de derecha y centró su campaña en propuestas como reducir impuestos y reforzar las medidas contra la delincuencia. También ha planteado una amnistía para su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por su participación en acciones relacionadas con el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Lula, de 80 años, busca continuar al frente del Gobierno y ampliar las políticas sociales, el papel del Estado y los derechos laborales. De ganar, asumiría por cuarta vez la Presidencia de Brasil y se convertiría en el mandatario de mayor edad en la historia del país.
El resultado de la primera vuelta dejó a Bolsonaro en el primer lugar y a Lula con la tarea de buscar los votos de los candidatos que quedaron fuera de la contienda. En total, 13 aspirantes participaron en la elección presidencial, pero ninguno de los demás alcanzó el 3 % de los votos.
La disputa del 25 de octubre definirá entre dos proyectos políticos distintos el rumbo de Brasil durante los próximos cuatro años.