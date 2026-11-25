Las autoridades militares de Guatemala y Estados Unidos sostuvieron un acercamiento en el departamento de Petén, en el marco de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), alianza multilateral vinculada a la iniciativa Escudo de las Américas.
El ministro de la Defensa Nacional guatemalteco, Henry Sáenz Ramos, y el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General Francis L. Donovan, sostuvieron una jornada de trabajo acompañados de sus equipos, durante la cual se reunieron con las unidades especializadas que se enfrentan directamente contra los grupos de narcotráfico y de crimen transnacional.
El Ejército nacional recordó que Petén es una región de importancia estratégica para Guatemala que debido a su extensión territorial, su frontera, su riqueza natural y su ubicación, requiere una presencia del Estado sostenida y una coordinación efectiva entre instituciones nacionales y socios internacionales.
En tanto, la entidad estadounidense señaló que se trabaja en conjunto para desmantelar redes narcoterroristas en primera línea, haciendo referencia a esta área fronteriza.
"Los narcoterroristas se valen de terrenos remotos, como la selva del Petén en Guatemala, para ocultar sus operaciones y trasladar drogas ilícitas hacia el norte, dejando a su paso una estela de violencia y corrupción", enfatizó el Comando Sur.
Fortalecimiento de la coordinación contra delitos
Según la información compartida sobre este importante acercamiento, ambas autoridades fortalecieron el diálogo y la planificación conjunta, y conocieron de primera mano las capacidades y los esfuerzos que se desarrollan en la región.
EE. UU. destacó que, como socio fundamental de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, Guatemala está tomando medidas decisivas y coordinadas contra las redes delictivas transnacionales que amenazan el hemisferio.
"Juntos, estamos comprometidos a cortar las rutas de contrabando, atacar a los líderes de los cárteles y proteger a nuestra población y nuestras comunidades de la violencia narcoterrorista y las drogas peligrosas", expresó el general Donovan.
Mientras tanto, las fuerzas castrenses guatemaltecas expusieron que mantienen operaciones constantes y presencia permanente en el territorio. También señalaron que la cooperación con el aliado y socio estratégico complementa ese esfuerzo, contribuyendo a la modernización, la profesionalización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Esta Finalmente, se indicó que esta cooperación se ejecuta bajo la conducción del Estado de Guatemala, con pleno respeto a la soberanía, a la Constitución y a las leyes de la República, con el principal enfoque de generar el bienestar de la población guatemalteca.