Las autoridades de tránsito reportaron complicaciones para la movilidad vehicular como consecuencia de un accidente que se registró durante la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre, en el kilómetro 12 de carretera a El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en este sector colisionaron dos camionetas agrícolas. Las causas del percance no han sido establecidas.
El incidente vehicular no dejó personas heridas, solo daños materiales. Además, generó afectación en la circulación en este importante tramo.
La entidad dio a conocer que quedó obstruido el carril izquierdo con dirección a oriente. Hay equipos regulando el paso en área y se solicitó a los usuarios tomar las precauciones necesarias.
Otros hechos viales
Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles se han registrado diferentes hechos viales. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 65 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción del departamento de Escuintla, donde quedó cerrado parcialmente el paso en el sector.
Provial detalló que en este punto se reportó la salida de pista de un tráiler, un hecho que dejó una persona fallecida en el lugar. Quedó obstuido el carril izquierdo hacia occidente.
Mientras tanto, en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Río Chicacao, Suchitepéquez, quedó volcada una camioneta agrícola. El hecho ocasionó solo daños materiales y el procedimiento se encuentra fuera de la vía con dirección al oriente.
Por aparte, la Policía Municipal de Tránsito de Mixco informó que un peatón fue atropellado en la 29 avenida de la colonia Las Brisas, zona 6 de esa localidad, en la ruta hacia San Juan Sacatepéquez.
La víctima de este percance vial sufrió severas lesiones, por lo que no fue posible que los cuerpos de socorro restablecieran sus signos vitales y se declaró su fallecimiento en el lugar.