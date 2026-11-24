Distintas organizaciones indígenas expresaron este martes 24 de noviembre, su rechazo a cualquier intento de de reactivar o impulsar la Ley de Aguas y la Ley de Innovación Agrícola, las que atentan contra la vida, el territorio y la soberanía de las comunidades.
La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y las Autoridades Indígenas del Valle Palajunoj de Quetzaltenango se pronunciaron ante los recientes intentos de reactivar e impulsar iniciativas de ley que atentan contra la vida, el territorio y la soberanía de las comunidades.
"Manifestamos nuestro rechazo total, rotundo e innegociable a cualquier intento de aprobación de la denominada Ley de Aguas y la Ley de Innovación Agrícola, así como a cualquier otra normativa que busque mercantilizar nuestros bienes naturales comunes, privatizar las fuentes hídricas o atentar contra nuestras semillas nativas y la soberanía alimentaria de los pueblos.",, manifestaron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones recordaron a los diputados del Congreso de la República y a los sectores económicos que impulsan dichas iniciativas que los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y las Autoridades Indígenas del Valle de Palajunoj de Quetzaltenango desde hace muchos años, mantienen una postura histórica, firme y coherente en contra de estas iniciativas y de toda legislación que se pretenda imponer a espaldas del pueblo, sin consulta previa, libre e informada, y en agravio directo de la población indígena de Guatemala. "Hoy volvemos a enfatizar nuestra absoluta negativa y desacuerdo ante estas pretensiones.", manifestaron.
Las organizaciones advirtieron que de persistir en el avance y aprobación de estas iniciativas de ley, se tomarán medidas y acciones contundentes de hecho, según lo disponga y dispongan las Asambleas Comunitarias.
"Hacemos directamente responsables a quienes promuevan estas leyes antipopulares por la conflictividad social que se genere en el país. Luego que no se criminalice la protesta legítima cuando el pueblo digno salga nuevamente a las calles y carreteras a defender lo que por derecho ancestral le pertenece, pues son ustedes mismos quienes provocan la indignación y el levantamiento popular con sus acciones", añadieron.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*