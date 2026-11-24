La final del certamen Miss Universo 2026 en Puerto Rico promete un despliegue técnico sin precedentes, con la participación de más de 500 profesionales detrás de escena y la instalación de mil pantallas LED en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Este evento, que celebra la edición número 75 del concurso, ha generado grandes expectativas por la magnitud de su producción.
El aforo del coliseo alcanza las 18.500 personas, según datos de los organizadores. Ante el rápido agotamiento de entradas —en menos de 48 horas— la producción decidió ajustar el montaje para habilitar nuevas zonas y puso a la venta 1.600 boletos adicionales.
La Organización Miss Universo ha presentado un escenario innovador con elementos móviles, gráficos en 3D y sistemas de iluminación y video avanzados, capaces de transformar su apariencia desde la apertura hasta la coronación, de acuerdo con un comunicado divulgado por EFE.
La gran final se realiza este 24 de noviembre en San Juan y podrá verse en Estados Unidos a través de Telemundo, con transmisión simultánea por Peacock y subtítulos en inglés, siguiendo la programación oficial del canal.
La transmisión se dividirá en dos tramos, destacando la selección de las 30 semifinalistas durante la propia gala. Las puntuaciones de la etapa preliminar se sumarán a las entrevistas individuales con el jurado, que tuvieron lugar el jueves 19.
Fátima Bosch, la actual Miss Universo y quien fue coronada en 2025, entregará la emblemática corona a su sucesora al cierre del evento.
Más detalles
La guatemalteca María Adelina Castillo tuvo su primera aparición en la gran final de Miss Universo 2026, que se celebra este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.
Con una sonrisa y visiblemente emocionada, la representante nacional hizo su entrada al escenario, donde destacó con un elegante vestido lleno de brillantes.
Durante su presentación, Adelina mostró seguridad, carisma y orgullo al representar a Guatemala en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo. Su aparición despertó la atención de quienes siguen de cerca el desempeño de la candidata guatemalteca y esperan verla avanzar en la competencia.