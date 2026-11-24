La guatemalteca María Adelina Castillo tuvo su primera aparición en la gran final de Miss Universo 2026, que se celebra este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Con una sonrisa y visiblemente emocionada, la representante nacional hizo su entrada al escenario, donde destacó con un elegante vestido lleno de brillantes.
Durante su presentación, Adelina mostró seguridad, carisma y orgullo al representar a Guatemala en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo. Su aparición despertó la atención de quienes siguen de cerca el desempeño de la candidata guatemalteca y esperan verla avanzar en la competencia.
La edición 75 de Miss Universo reúne a 116 candidatas de diferentes países y territorios, quienes buscan conquistar la corona en una celebración especial que marca el aniversario número 75 del certamen internacional. La gran final tiene como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se desarrolla una noche llena de elegancia, música y emoción. Durante la ceremonia se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.
La competencia llega a su momento decisivo después de varias jornadas de actividades, entrevistas y desfiles. Las participantes también tuvieron que demostrar sus habilidades en la competencia preliminar, que incluyó presentaciones en traje de baño y vestido de gala, así como en el desfile de trajes nacionales.
Más de la final de Miss Universo
María Adelina Castillo Birba tiene 30 años, es originaria de Sacatepéquez y cuenta con una destacada trayectoria profesional en el área de la medicina. Es pediatra y continúa su formación en la subespecialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Su participación en Miss Universo 2026 ha estado marcada por su carisma, preparación y orgullo por sus raíces guatemaltecas. Ahora, todas las miradas están puestas en el desempeño de Adelina Castillo y en la posibilidad de que Guatemala avance a las siguientes etapas del concurso.