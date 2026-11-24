En medio de su emotiva despedida como Miss Universo 2025, Fátima Bosch acaparó la atención no solo por el cierre de su reinado, sino por la revelación de su presunto nuevo romance.
Se trata de Alejandro Canahuati Farah, un prominente empresario hondureño que ha captado los reflectores al acompañar a la reina de belleza en sus eventos finales y cuya identidad se hizo pública recientemente.
La pareja generó un gran revuelo en redes sociales, donde diversos videos se viralizaron mostrando a Canahuati Farah observando con evidente admiración a Fátima Bosch.
Ella, por su parte, le correspondía con gestos cariñosos, dibujando corazones en el aire con sus dedos. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante un desayuno de despedida celebrado en Puerto Rico, un evento clave previo a la entrega de la corona como reina de belleza.
En este evento íntimo, que contó con la presencia de la familia de Fátima Bosch, amigos cercanos y personal del certamen, Alejandro Canahuati Farah le dedicó un conmovedor mensaje.
"Te ves hermosa, y estoy muy feliz para celebrarte, no solo por tus logros, sino por la persona que eres", expresó. Con palabras cargadas de afecto, continuó elogiando su carácter: "Admiro mucho tu fe inquebrantable y convicción para sentir a los demás. La determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero sobre todo ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro".
El empresario hondureño también resaltó el impacto positivo de ella en su entorno, afirmando: "Quiero que sepas que has tocado en la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda has dejado tu huella en ellos, incluyendo en la mía".
Tras estas emotivas palabras, las cámaras captaron a Fátima sonriéndole desde el escenario y haciendo un corazón con las manos, mientras él se encontraba sentado junto a su familia.
Aunque la confirmación pública de su relación parece reciente, los primeros indicios surgieron a principios de noviembre. En aquel entonces, Fátima Bosch y Alejandro Canahuati Farah fueron vistos tomados de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán.
¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?
Alejandro Canahuati Farah es originario de San Pedro Sula, Honduras, y su trayectoria profesional se enmarca en la industria textil y comercial.
Actualmente, ocupa el cargo de subgerente general en Industrias Pacer, una reconocida empresa fundada por su padre.
Su linaje familiar es prominente en Honduras, ya que es hijo de Mario Canahuati, un destacado empresario y político que sirvió como secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011, consolidando así la influencia de su familia en diversos sectores del país.
A diferencia de Fátima Bosch, quien mantiene una vida pública activa y expuesta debido a su rol como Miss Universo, Alejandro Canahuati Farah prefiere un perfil mucho más discreto.
Sus redes sociales son privadas y la información sobre su entorno familiar es limitada, lo que contrasta notablemente con la constante exposición mediática de la reina de belleza y añade un toque de misterio a su figura.