 Miss Universo Jamaica: Laceraciones tras caída en escenario
Farándula

Revelan cuántas laceraciones sufrió Miss Universo Jamaica 2025 tras caerse del escenario

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025 sufrió varias laceraciones tras una aparatosa caída desde el escenario durante las preliminares.

Miss Jamaica, Miss Jamaica
Miss Jamaica / FOTO: Miss Jamaica

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025 continúa generando preocupación luego del fuerte accidente que sufrió durante una de las presentaciones del certamen. Gabrielle Henry se había posicionado como una de las participantes más comentadas por su desenvolvimiento en el escenario. La joven terminó con varias laceraciones en la barbilla y en el pie tras caer desde el borde del escenario durante la ronda preliminar.

El incidente ocurrió en cuestión de segundos. Mientras la concursante avanzaba luciendo su vestido de gala, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable.  El público quedó en silencio y los organizadores del evento corrieron de inmediato a asistirla.

La joven fue trasladada en camilla y llevada a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, donde se confirmó que las heridas eran laceraciones que requerían observación constante. A pesar de que no se reportaron fracturas, la gravedad del golpe obligó a que Gabrielle fuera ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sus familiares indicaron que permanecerá en este espacio durante al menos varios días mientras los médicos monitorean su evolución y descartan complicaciones derivadas del impacto.  La situación ha generado un enorme apoyo hacia la representante caribeña, cuyos seguidores han expresado mensajes de cariño y pronta recuperación en redes sociales.

Las declaraciones sobre el accidente también levantaron polémica, pues algunas participantes afirmaron que una persona del staff habría insinuado que la caída había ocurrido por falta de atención por parte de la propia concursante.  Estas versiones generaron incomodidad entre las delegadas, quienes señalaron la importancia de contar con condiciones seguras y adecuadas para desfilar sin riesgo.

Las laceraciones sufridas por Gabrielle corresponden a heridas producto del impacto, afectando principalmente su barbilla y uno de sus pies.  Este tipo de lesiones, aunque no siempre son visibles de inmediato, pueden ser dolorosas y requieren cuidados médicos estrictos para evitar infecciones o complicaciones posteriores.

