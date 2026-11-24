La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió este martes 24 de noviembre, dictamen favorable con modificaciones al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.
La Comisión acordó una reducción de Q19 mil 816.3 millones respecto de la propuesta presentada por el Ejecutivo. Con los cambios, el monto recomendado para el próximo año fiscal quedó en Q172 mil 420.9 millones.
El diputado, Álvaro Arzú Escobar informó que la sesión fue convocada a último momento y se realizó de forma virtual, sin cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
El congresista manifestó durante la sesión que se realiza la tarde de este martes 24 de noviembre, que fue ahí mismo dónde recibió el dictamen de presupuesto y confirmó que el monto total quedó en Q172 mil 420.9 millones.
"Mi voto fue en contra porque considero una terrible irresponsabilidad aprobar un Presupuesto sin conocer una sola letra del contenido. Este es el momento en que no nos han compartido el dictamen y sin embargo ya fue aprobado sin discusión ni conocimiento alguno.", indicó a través de una publicación en X.
Proyecto de Presupuesto 2027
El Gobierno de Guatemala presentó el pasado 2 de septiembre el proyecto del Presupuesto General 2027, con un techo preliminar que asciende a 192 mil 045.1 millones de quetzales, superando el planteado para el año en curso, y que prioriza la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia.
En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo detalló que el presupuesto se trata de una herramienta fundamental para la tarea del Ejecutivo de promover el desarrollo mediante inversión social, la mejora de los servicios y la modernización del Estado.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que los presupuestos constituyen la herramienta más importante para la consolidación de la democracia, así como lograr el desarrollo de todos los ciudadanos.
Enfatizó que la propuesta es robusta y busca impactar principalmente en aspectos de salud, educación, vivienda, seguridad y protección social.
El funcionario aseguró que las asignaciones están empujado el crecimiento del tamaño del presupuesto y, de alguna manera, el crecimiento del déficit.
También compartió que la propuesta presentada para las cuentas del ejercicio fiscal 2027 se basa en 12 principales propósitos, entre estos: destinar más del 46% del total a la inversión social, garantizar las pensiones y otras prestaciones para la asistencia y protección social y aumentar la inversión pública.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*