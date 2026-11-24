El Real Madrid firmó una nueva demostración de carácter en la fase de liga de la UEFA Champions League al imponerse por 5-1 al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco, que había dominado sus cuatro compromisos anteriores, se vio obligado a remontar tras irse al descanso en desventaja. La reacción de la segunda parte resultó contundente y permitió a los de José Mourinho mantener intacto su pleno de victorias en la competición europea.
El marcador se abrió en el minuto 32 con el penalti transformado por Ivan Perišić, después de una acción irregular de Aurélien Tchouaméni dentro del área. Al reanudarse el partido, el Real Madrid igualó rápidamente gracias a Federico Valverde, quien remató a la red en el minuto 50 tras una habilitación de Arda Güler. Poco después, en el minuto 60, Jude Bellingham adelantó a los locales y, cuatro minutos más tarde, Kylian Mbappé encaminó el encuentro con el tercero y al minuto 84 confirmaría su doblete. El último tanto del partido llegaría al minuto 87 por medio de Vinícius Jr. Así, los blancos remontaron con autoridad y sellaron el triunfo.
Real Madrid volvió a remontar para ganar
El tanto de Bellingham fue, sin duda, el más llamativo del encuentro por su calidad individual. El inglés recibió un balón en la frontal del área, lo controló con el muslo sin dejarlo caer y, con un toque preciso, se acomodó para golpear con el exterior del pie derecho. El disparo, ajustado al palo largo, resultó imparable para el portero rival y culminó una jugada de enorme virtuosismo. Ese gol no solo puso por delante al Real Madrid, sino que se erigió como la estampa más brillante de una noche en la que el mediocampista volvió a marcar la diferencia con su técnica y su olfato goleador.
Con esta victoria, el Real Madrid se sitúa líder de la fase de liga tras cinco jornadas. El equipo suma quince puntos, producto de cinco triunfos consecutivos, con dieciocho goles a favor y ocho en contra. La diferencia de goles positiva y el pleno de puntos le otorgan una posición de privilegio en la tabla, consolidando su candidatura para clasificarse de forma directa a los octavos de final y mantenerse en la pelea por el primer puesto de la competición.