Domino's Pizza y el Club Social y Deportivo Municipal han sellado una importante alianza comercial, uniendo sus trayectorias para enriquecer la experiencia de la afición escarlata tanto dentro como fuera de la cancha. Este acuerdo estratégico, que se presenta bajo el lema "Más que pizza, somos una pasión", busca generar vínculos auténticos con los seguidores del futbol y ofrecer momentos memorables de convivencia y celebración en torno al deporte.
La reconocida cadena de restaurantes, con una trayectoria global que supera los 60 años, se consolida como un nuevo aliado comercial del CSD Municipal. En Guatemala, Domino's ha mantenido un crecimiento constante, distinguiéndose por apostar en iniciativas que conectan profundamente con las emociones, las tradiciones y el entusiasmo que caracteriza a los guatemaltecos. Por su parte, el Club Social y Deportivo Municipal, con una historia que abarca 90 años, se erige como uno de los equipos más emblemáticos y queridos del futbol nacional, respaldado por una afición incomparable que transmite su legado y pasión de generación en generación.
Conexión y experiencia
La sinergia entre Domino's Pizza y "Los Rojos" representa la convergencia de dos instituciones con un propósito compartido y bien definido: fortalecer la conexión con las personas y sus pasiones. A través de este patrocinio, la marca de pizzas se integra de lleno al universo del club, buscando estar presente en los momentos más significativos del deporte y la vida social de sus seguidores. La alianza simboliza cómo los icónicos colores rojo y azul del equipo se fusionan ahora con la propuesta de una compañía que valora la convivencia, el disfrute familiar y la creación de recuerdos duraderos.
Omar Escobar, gerente de mercadeo de Domino's Guatemala, enfatizó la trascendencia de este acuerdo para ambas partes y para la comunidad. "Con esta alianza, Domino’s reafirma su compromiso con el deporte, el talento nacional y los espacios que promueven la convivencia familiar", afirmó Escobar. Subrayó que el Estadio El Trébol, un recinto considerado por miles de aficionados como su segunda casa, se transformará en un punto de encuentro vibrante donde se podrán disfrutar de manera conjunta dos grandes pasiones: el emocionante fútbol y la deliciosa pizza.
La visión de Domino's se alinea con la esencia misma del futbol guatemalteco, que va más allá de un simple juego. "El futbol se vive, se celebra y, sobre todo, se comparte", explicó Escobar, articulando la filosofía detrás de la colaboración. "Es precisamente ahí donde encontramos nuestro lugar, ofreciendo una experiencia accesible, abundante y llena de sabor para disfrutar entre amigos y familia". Con esta premisa, la marca busca consolidar su mensaje central: "En Domino’s somos más que pizza, somos una pasión", extendiendo esta declaración de principios al ámbito deportivo y social, y enriqueciendo la forma en que los aficionados viven cada partido.
Esta colaboración estratégica promete enriquecer la experiencia de los aficionados del CSD Municipal, brindando nuevas oportunidades para celebrar las victorias, compartir la emoción de los partidos y fortalecer los lazos comunitarios. La presencia activa de Domino's en los eventos y actividades del club no solo fortalecerá la visibilidad de la marca, sino que también ofrecerá beneficios tangibles y promociones especiales a la comunidad de seguidores, creando un ambiente aún más vibrante, familiar y participativo en torno al deporte rey en Guatemala. El objetivo es que cada encuentro sea una fiesta completa, donde el sabor y la pasión se unan en cada momento.
Al combinar la fuerza de una institución deportiva con una profunda raíz cultural y la innovación de una empresa líder en el sector de alimentos se abre un nuevo capítulo en la forma en que las empresas se conectan con sus audiencias a través del deporte. Este tipo de alianzas no solo impulsan el crecimiento comercial, sino que también contribuyen al desarrollo de la cultura deportiva y al fortalecimiento de los lazos sociales en la comunidad.