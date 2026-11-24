El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, advirtió sobre la motivación con la que el Sabah de Azerbaiyán afrontará el compromiso de este miércoles ante el conjunto azulgrana, correspondiente a la Liga de Campeones. En la conferencia de prensa previa al encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, el técnico alemán destacó que su rival afrontará una oportunidad especial al debutar esta temporada en la competición europea, por lo que espera que sus dirigidos respondan con la misma determinación. "Quiero de mis jugadores la misma mentalidad que van a tener ellos", manifestó. No obstante, aclaró que no considera necesario trabajar demasiado en ese aspecto, pues "no creo que a mis jugadores les haga falta motivarse. Esto es la 'Champions' y les encanta".
Aunque el Sabah cuenta con una de las plantillas de menor valor económico del torneo y únicamente ha conseguido una victoria en la fase de grupos, Flick evitó subestimar al adversario y destacó sus características futbolísticas. El entrenador elogió su propuesta ofensiva y la valentía para iniciar las jugadas desde el fondo. "Es un equipo al que le gusta jugar, son valientes saliendo desde atrás. Podrían jugar LaLiga, porque tienen una filosofía muy buena", expresó. Por ello, insistió en que el Barcelona deberá mantener "la actitud correcta y la intensidad adecuada" para evitar complicaciones durante el encuentro.
Flick también habló sobre las ausencias del Barça
Uno de los temas abordados fue la ausencia de Lamine Yamal, quien no viajó a Azerbaiyán debido a unas molestias en el tobillo derecho. Flick explicó que la decisión se tomó para facilitar su recuperación y evitar riesgos innecesarios. "Ayer por la mañana decidimos que se quedara en casa. Esperamos que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes", comentó. En cuanto a Pau Cubarsí, confirmó que el defensor ya se encuentra disponible tras superar sus molestias en la cadera, aunque dejó abierta la posibilidad de darle más tiempo antes de devolverlo a la titularidad. También destacó la disposición de Frenkie de Jong para desempeñarse en distintas posiciones: "Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo necesitamos también ahí. Ya veremos dónde juega mañana, pero estoy contento porque está jugando a un gran nivel".
Por otra parte, el técnico alemán se refirió a las decisiones arbitrales del reciente encuentro ante el Villarreal, en el que el Barcelona consiguió una victoria por 3-2 después de remontar dos goles en contra. Flick consideró que algunas determinaciones debieron ser diferentes, especialmente las relacionadas con el cuarto árbitro, y manifestó su deseo de que el Comité Técnico de Árbitros revise lo sucedido. "Para nosotros no tuvo una buena actuación y espero que el Comité Técnico de Árbitros lo vea. No es agradable que nos hablen con cierta superioridad. Podemos hacer las cosas mejor, pero también debemos pedir que ellos lo hagan", señaló. Además, confirmó que Fermín López estará disponible pese a su expulsión desde el banquillo y bromeó con que lo colocarán "en la última fila del banquillo para que no vuelva a suceder". Finalmente, Flick adelantó que podría realizar modificaciones en la alineación, debido a la cantidad de compromisos que afrontará el equipo antes de finalizar el año y a la importancia de distribuir los minutos entre sus futbolistas.