El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló este martes a favor de Senegal y confirmó a su selección como legítima campeona de la Copa Africana de Naciones 2026. La resolución deja sin efecto la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que meses atrás había retirado el título al conjunto senegalés para otorgárselo a Marruecos, tras una polémica resolución relacionada con los acontecimientos registrados durante la final del torneo.
El pronunciamiento del TAS responde al recurso presentado por Senegal, que solicitó anular la decisión del Comité de Apelación de la CAF y recuperar el campeonato obtenido en la cancha. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada el pasado 8 de octubre, en la sede del tribunal, ubicada en Lausana, Suiza. En su reclamación, la selección africana defendió el resultado de la final disputada el 18 de enero en Rabat, donde se impuso por 0-1 durante la prórroga, gracias a una anotación de Pape Gueye.
Senegal, ratificada como campeona de la Copa Africana
La controversia comenzó cuando, durante el tiempo añadido del encuentro, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos. En señal de protesta por la decisión arbitral, la mayoría de los futbolistas senegaleses abandonaron momentáneamente el terreno de juego. Aunque posteriormente regresaron para reanudar el partido, el incidente tuvo consecuencias disciplinarias y administrativas. En marzo, el Comité de Apelación de la CAF resolvió declarar ganador a Marruecos por 3-0, argumentando que Senegal había incurrido en una infracción del reglamento de la competición.
Con el nuevo fallo, el TAS respalda la postura de Senegal y ratifica el resultado conseguido durante la final, devolviéndole el reconocimiento como campeón continental. La resolución representa un desenlace para una de las controversias más llamativas del fútbol africano reciente y pone nuevamente en el centro de la discusión el papel de las autoridades deportivas y la aplicación de los reglamentos en las competiciones internacionales.