Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, presentó su renuncia como vicepresidente primero de LaLiga durante la Asamblea General celebrada este martes en Madrid. El dirigente ocupaba el cargo desde febrero de 2020 y su salida fue confirmada por fuentes de la reunión a la agencia EFE. La decisión se produce en medio de las diferencias surgidas entre LaLiga y la Unión Europea de Clubes (UEC) por un acuerdo relacionado con la organización del fútbol europeo.
La dimisión ocurre una semana después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, respaldara una denuncia de la UEC ante la Comisión Europea contra el pacto suscrito entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC), organismo del que Gil Marín forma parte de su comité ejecutivo. Según la UEC, el acuerdo vulnera las normas comunitarias de libre competencia, debido a que concede a los equipos de mayor peso una influencia desproporcionada en decisiones sobre el acceso a las competiciones continentales, el calendario y la distribución de los ingresos. Además, diversos medios de comunicación señalaron que la controversia estaría relacionada con una supuesta financiación de LaLiga a la UEC superior al millón de euros.
Nuevo golpe para LaLiga presidente por Javier Tebas
Por su parte, el Atlético de Madrid confirmó la salida de su consejero delegado y explicó que la decisión responde a la dificultad de compatibilizar sus distintas responsabilidades dentro del fútbol internacional. Gil Marín también integra el comité ejecutivo de la UEFA y de la EFC, por lo que su participación en diferentes organismos podría generar situaciones de conflicto de interés. Según el club rojiblanco, su renuncia busca evitar posibles incompatibilidades derivadas de su presencia en estas estructuras directivas.
El conflicto tomó mayor relevancia después de que Tebas respaldara públicamente la reclamación de la UEC durante un encuentro celebrado en Bruselas, donde calificó la iniciativa como un paso importante. La organización, que agrupa a 138 clubes profesionales de 25 asociaciones nacionales, presentó una denuncia formal ante las autoridades comunitarias y advirtió que podría recurrir a los tribunales si no obtiene una respuesta de Bruselas. Entre los equipos españoles que integran la UEC figuran Osasuna, Granada, Las Palmas, Real Valladolid, Real Oviedo, Levante y Tenerife, entre otros. En este escenario, la salida de Gil Marín de la vicepresidencia de LaLiga se produce en un momento de tensión por la gobernanza y el equilibrio de poder dentro del fútbol europeo.