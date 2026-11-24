La disputa entre el FC Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, suma un nuevo capítulo en los tribunales. Ambas partes están citadas este miércoles 25 de noviembre en los Juzgados de Madrid para participar en un acto de conciliación, promovido por el club azulgrana como paso previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias. La audiencia está programada para las 9:40 horas y tiene como origen unas declaraciones públicas realizadas por el dirigente madridista en mayo pasado, en las que acusó al Barcelona de corrupción y de haber obtenido beneficios arbitrales durante distintas competiciones.
El conflicto comenzó después de que Pérez señalara al conjunto catalán por supuestas irregularidades relacionadas con el denominado caso Negreira. En sus intervenciones, el presidente del Real Madrid afirmó que el Barcelona había favorecido económicamente a integrantes del entorno arbitral y utilizó la expresión «Negreira Boys» para referirse a determinados colegiados. Estas declaraciones provocaron el rechazo de la entidad azulgrana, que considera que las acusaciones carecen de fundamento y perjudican seriamente su imagen institucional y reputación deportiva.
Barcelona pretende que Florentino Pérez rectifique sus declaraciones
A través de la demanda de conciliación, el Barcelona pretende que Florentino Pérez rectifique sus afirmaciones y reconozca que no existe una identificación comprobada de los árbitros que supuestamente habrían recibido pagos para alterar los resultados de las competiciones. Además, solicita que, en caso de mantener sus acusaciones, el dirigente madridista señale concretamente quiénes fueron los colegiados involucrados, así como los encuentros y las jugadas en las que presuntamente se habrían producido las irregularidades.
Si el club blaugrana considera que no obtiene una respuesta satisfactoria, mantiene su intención de presentar una querella criminal contra el presidente blanco. No obstante, Pérez no está obligado a comparecer personalmente y puede acudir mediante un representante.
El trasfondo de esta controversia es el caso Negreira, una investigación sobre los pagos que el Barcelona realizó durante varios años a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según la información proporcionada, las cantidades superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018. Mientras la Fiscalía investiga la posible finalidad de estos pagos, el club catalán sostiene que correspondían a servicios de asesoramiento e informes técnicos sobre arbitraje. Así, el acto de conciliación representa un nuevo episodio de la tensión entre las dos instituciones más importantes del fútbol español, en una disputa que combina intereses deportivos, cuestionamientos institucionales y posibles consecuencias judiciales.