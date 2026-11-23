El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, envió a juicio a María Celeste Gramajo Ovalle, implicada en la muerte de un bebé de 5 años, en la zona 2 de Sacajá Quetzaltenango el 24 de diciembre de 2025.
El Juzgado envió a juicio a Gramajo Ovalle por el delito de homicidio culposo en agravio de André Ovalle Soto, de cinco meses.
El próximo jueves 26 de noviembre, se realizará la audiencia de ofrecimiento de pruebas, las partes presentarán los elementos que incorporarán al proceso.
En la víspera de Navidad de 2025, Esteyci Dayanara Ovalle, caminaba en la acera junto con la carriola de su hijo, cuando fueron atropellados por una camioneta.
Dicha camioneta era conducida por María Celeste Gramajo Ovalle, quien ahora fue enviada a juicio.
"Estoy muy agradecida con el juzgado, con mis abogados, mi familia, las personas que nos están viendo en redes sociales y las personas que vienen aquí a ayudarnos en la manifestación pacífica, es un agradecimiento a Dios, porque ha sido un dolor continuo, por estar dentro del proceso uno no puede vivir bien su duelo y yo espero que esto acabe lo más antes posible, para ambas partes, para que estemos en paz", manifestó la progenitora de André.
"Dios me está sosteniendo, porque no es fácil venir aquí ver las audiencias suspendidas, o las que celebran donde se vuelve a reiterar el hecho, lo tengo que volver a recordar y no es fácil", indicó Esteyci Dayanara Ovalle.
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