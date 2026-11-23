La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue sometida a 74 latigazos este lunes en Qom, Irán, como castigo por haber actuado sin velo durante un concierto virtual en 2024.
La sentencia, que también incluyó una prohibición de dos años para actividades artísticas y musicales, así como una restricción de viaje, se ejecutó contra la artista de 29 años y a cuatro miembros de su equipo de producción.
El tribunal de Qom condenó a Ahmadi y a ocho de sus colaboradores, entre músicos y personal de producción, en junio de este año.
La presentación, que se difundió por internet y acumuló millones de reproducciones, fue calificada por la corte como "obscena y vulgar".
Parastoo Ahmadi acudió a la fiscalía de Qom junto con Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari, quienes también recibieron la pena corporal impuesta por el régimen iraní.
Además de los latigazos, el tribunal impuso a Ahmadi y a su equipo una prohibición de dos años para realizar cualquier tipo de actividad artística o musical, y una restricción de viaje por el mismo periodo.
Parastoo Ahmadi, quien está exiliada Googoosh manifestó su apoyo en Instagram, escribiendo:
"Que estos días oscuros terminen, que las mujeres recuperen la libertad de elegir cómo vivir y vestir, y que la expresión artística vuelva a florecer en nuestra querida patria".
La sentencia inicial contra Parastoo Ahmadi generó una ola de reacciones y condenas tanto a nivel nacional como internacional.
Moein Khazaeli, abogado de derechos humanos de Dadban, un centro de asesoría legal para activistas iraníes exiliados, calificó el veredicto como una flagrante violación a los derechos humanos.
"Es una forma de tortura bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura", sentenció Khazaeli a The Guardian
Apelación rechazada y críticas a la sentencia
La defensa de la cantante intentó apelar la sentencia, pero una corte superior rechazó la apelación en septiembre sin siquiera celebrar una audiencia.
El abogado Mostafa Nili detalló que la Sala 16 del Tribunal Provincial de Apelaciones de Qom confirmó el fallo original y remitió el expediente para su ejecución inmediata.
Uno de los abogados de la defensa, en declaraciones a la BBC, argumentó que el concierto no constituía un delito y cuestionó la severidad de la sanción elegida por el tribunal.
"El tribunal de primera instancia impuso una de las penas más duras para estos cargos, aunque también existían multas y castigos menos graves", afirmó el letrado.
El mismo representante legal sugirió que la corte de apelaciones pudo haber convocado una audiencia, pero optó por confirmar el juicio.
"Parece que la razón principal para emitir esta sentencia fue disuadir la repetición de hechos similares", declaró a la BBC, destacando la intención ejemplarizante del régimen.
La actuación que provocó esta drástica condena tuvo lugar en el histórico caravanserai Deir-e Gachin. Parastoo Ahmadi interpretó la canción patriótica "Az Khoone Javanane Vatan", que se traduce como "De la sangre de los jóvenes de la patria".
Durante el concierto, la cantante apareció con un vestido negro largo sin mangas y, crucialmente, sin el hiyab, el velo islámico obligatorio en Irán. La producción del video se publicó en YouTube, una plataforma que está prohibida en el país persa. En el video, Ahmadi se presenta diciendo: "Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente".