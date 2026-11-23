NAF NAF llegó al Centro Comercial Portales este sábado, 21 de noviembre de 2026, con la apertura de una nueva tienda que ofrece una propuesta sofisticada, elegante y llena de personalidad.
Moda inspirada en París, creada para acompañar a la mujer en cada uno de sus momentos especiales", describió la marca.
Durante el evento hicieron una invitación para que los guatemaltecos lleguen a descubrir el encanto de NAF NAF en el Centro Comercial Portales, local L-282.
"Hoy celebramos la gran apertura de nuestra tienda con experiencias únicas, regalos, mucha moda y música", aseguraron.
¡Brindemos por los nuevos comienzos y por vivir cada momento con mucho estilo!", celebraron.
Durante la apertura, la encargada de mercadeo internacional de NAF NAF, Susana Lujan, expresó sentirse emocionada al ver a tantas personas esperando que se abriera el local. Lujan agradeció la visita de las personas que llegaron al evento, subrayando que este fue un día especial, porque abren una tienda espectacular para todos.
Equipo de NAF NAF listos para recibir a los visitantes
Lujan aseguró que ella estará pendiente de todo lo que sus clientes necesiten y que habrá un equipo de NAF NAF listo para atenderlos. Asimismo, comentó que los clientes encontrarán un descuento del 20 % en toda la tienda y que además prepararon regalos para los primeros visitantes.
Entren, descubran y conozcan la marca que viene directamente desde París con mucha moda y mucho estilo para todos ustedes", declaró Luján.
Lujan explicó que la apertura de la nueva tienda en el Centro Comercial Portales significa "expansión de marca para llegar a muchos de ustedes y a más personas para que puedan vibrar con nuestra moda, con nuestro estilo y elegancia NAF NAF, así que estamos listos para recibir a muchas mujeres que quieran formar parte de la marca".
¿Dónde se ubica la nueva tienda de NAF NAF?
Luján explicó que la nueva tienda está ubicada en la nueva etapa del Centro Comercial Portales para hacer parte de una renovación espectacular de esta plaza comercial. "NAF NAF hace parte de estas marcas increíbles marcas que están listas para recibirles a ustedes", expresó.
Además, comentó que NAF NAF es una marca llena de estilo, elegancia y sofisticación porque ahí se puede encontrar moda y todo lo que está en tendencia con prendas para todos los gustos, en todos los momentos del día.
NAF NAF es una mujer espectacular que va a deslumbrar con cada prenda que se ponga de nuestra marca, así que aquí encontrarán novedad, moda, tendencia y mucho estilo", aseguró Luján.
Nueva colección en NAF NAF
Lujan informó que en NAF NAF hay una nueva colección de ropa actualmente, pero resaltó que la marca ofrece nuevas colecciones cada 15 días para que los visitantes siempre encuentren nuevos productos.
Vengan, visítennos, porque cada vez que vengan se van a enamorar de todo lo nuevo que siempre tenemos para ustedes", invito Luján.
¡Bienvenue à NAF NAF! ¡Los esperamos!", finalizaron.