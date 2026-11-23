El reconocido cantante español Raphael, de 83 años, volvió a generar preocupación entre sus seguidores después de sufrir un problema de salud que lo obligó a cancelar una presentación en La Coruña, España. Sin embargo, el intérprete de grandes éxitos como "Mi gran noche" y "Escándalo" confirmó que recibió el alta médica y que se encuentra mucho mejor.
El incidente ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026, cuando el artista comenzó a sentirse mal aproximadamente 30 minutos antes de subir al escenario. Según los reportes difundidos por medios españoles, presentó una subida de tensión arterial y episodios de taquicardia, por lo que necesitó atención médica.
Ante esta situación, los organizadores decidieron suspender el espectáculo, mientras Raphael fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a las evaluaciones correspondientes.
El cantante permaneció durante la noche en observación médica y, tras realizarle diferentes pruebas, los especialistas autorizaron su salida del hospital.
El domingo 22 de noviembre, Raphael compartió un comunicado para informar sobre su estado de salud y agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas.
"Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien", expresó el artista, quien también aseguró encontrarse "mucho mejor".
Sus palabras llevaron tranquilidad a sus admiradores, especialmente después de los problemas de salud que enfrentó a finales de 2024, cuando fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario.
¿Qué le ocurrió a Raphael antes del concierto?
Raphael tenía previsto presentarse en La Coruña como parte de su gira "Raphaelísimo", con la que ha recorrido diferentes escenarios interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.
Sin embargo, poco antes del inicio del espectáculo comenzó a experimentar un malestar que le impidió continuar con los preparativos de la presentación.
De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, el cantante presentó alteraciones en su tensión arterial y taquicardias, síntomas que motivaron la intervención del personal médico.
Por precaución, se determinó que no estaba en condiciones de realizar el concierto.
La noticia generó preocupación entre los asistentes y seguidores del intérprete, debido a sus antecedentes médicos y a la exigencia física que representa una presentación musical en vivo.
Tras permanecer bajo observación durante la noche, los resultados de las evaluaciones permitieron que recibiera el alta médica.
Hasta el momento, no se ha informado que este episodio esté relacionado con el linfoma cerebral que le fue diagnosticado anteriormente.
Raphael envía un mensaje a sus seguidores
Después de abandonar el hospital, Raphael decidió pronunciarse públicamente para aclarar su situación y transmitir tranquilidad.
En su comunicado, el artista explicó que se encontraba mucho mejor y lamentó profundamente no haber podido cumplir con su presentación.
El cantante señaló que su estado físico no le permitía subir al escenario en las condiciones que merecía el público.
Asimismo, agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió durante las horas posteriores a la cancelación.
Su mensaje fue especialmente significativo para los seguidores que han acompañado su carrera durante más de seis décadas y que permanecen atentos a su evolución médica.
Raphael reiteró que las revisiones realizadas por los especialistas no detectaron problemas que impidieran concederle el alta hospitalaria, aunque no ofreció mayores detalles sobre las causas del malestar.
¿Cuándo volverá Raphael a los escenarios?
Tras recibir el alta médica, una de las principales interrogantes entre sus seguidores es cuándo podrá retomar su agenda de conciertos.
Según la programación anunciada, su próxima presentación está prevista para el sábado 28 de noviembre en Málaga, al sur de España.
El espectáculo forma parte de la gira "Raphaelísimo", con la que el artista celebra su extensa trayectoria musical.
No obstante, su participación dependerá de que se mantenga en buenas condiciones de salud y pueda cumplir con las exigencias de una presentación en vivo.
Por el momento, no se ha anunciado una nueva cancelación de manera oficial.
La gira representa una etapa importante en la carrera del cantante, quien regresó a los escenarios en 2025 después de superar un complejo proceso médico.
Raphael enfrentó un linfoma cerebral en 2024
Este nuevo episodio de salud ocurre casi dos años después de que el cantante español fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario.
En diciembre de 2024, Raphael sufrió un problema de salud mientras participaba en la grabación de un programa de televisión en Madrid, situación que motivó su traslado a un hospital.
Inicialmente, los médicos investigaron la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente cerebrovascular. Sin embargo, los estudios posteriores permitieron identificar dos nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro, asociados con un linfoma cerebral primario.
El diagnóstico obligó al artista a suspender temporalmente sus compromisos profesionales para concentrarse en el tratamiento.
Durante su hospitalización recibió atención especializada y posteriormente continuó su recuperación de manera ambulatoria.
La noticia provocó preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo al cantante y a su familia.
En abril de 2025, Raphael aseguró que se encontraba muy bien y, dos meses después, regresó a los escenarios con la autorización de sus médicos.
Su retorno fue celebrado por el público, especialmente porque representaba la continuidad de una carrera musical que supera seis décadas de trayectoria.