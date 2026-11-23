Marvel Studios lanzó este 23 de noviembre el tráiler final de Avengers: Doomsday, la esperada película que reunirá por primera vez a los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Avengers en una sola producción.
El avance confirma un evento multiversal donde estos equipos deberán enfrentar juntos a Doctor Doom, personaje encarnado por Robert Downey Jr.
Además, destaca el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y la presencia de héroes de distintos universos dispuestos a dejar sus diferencias para hacer frente a una amenaza capaz de destruir sus realidades.
El nuevo tráiler ha llamado la atención porque incorpora a los mutantes de las películas originales de X-Men, quienes compartirán pantalla con los íconos del Universo Cinematográfico de Marvel.
Las imágenes anticipan choques, alianzas y un eje narrativo centrado en la colisión de universos, con consecuencias que podrían modificar el futuro de la franquicia.
El adelanto muestra que distintos grupos de superhéroes se ven obligados a encontrarse, aunque la cooperación no es inmediata.
Destaca el regreso de Steve Rogers, quien aparece junto a Peggy Carter y su hijo, mostrando una faceta más personal antes de verte forzado a dejar la tranquilidad familiar por la amenaza de Doctor Doom.
Se aprecian, además, secuencias de acción lideradas por Thor, Los Avengers y los mutantes, con momentos de tensión entre personajes de realidades distintas.
Reunión histórica: X-Men, Cuatro Fantásticos y Vengadores
El principal atractivo de la película es el encuentro de los tres equipos, que han desarrollado hasta ahora sus historias por separado.
Avengers, con peso protagónico dentro del universo de Marvel Studios, se suman a los Cuatro Fantásticos liderados por Pedro Pascal (Reed Richards) y Vanessa Kirby (Sue Storm). Por su parte, los X-Men estarán de vuelta con varios de los actores originales de las cintas de 20th Century Fox.
La narrativa ubica a estos héroes en realidades en riesgo de colisión. Aunque sus intereses podrían enfrentarlos en un inicio, la amenaza común los obliga a dejar sus diferencias y encontrar una salida ante una posible catástrofe multiversal.
El avance emociona al confirmar el regreso de personajes emblemáticos de los X-Men. Entre los actores que repiten roles están Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mystique), Alan Cumming (Nightcrawler) y Kelsey Grammer (Beast).
Además, Channing Tatum se suma como Gambit, tras su participación en Deadpool & Wolverine. Una escena destacada tiene a Cíclope reuniendo a los mutantes con su famosa frase: "To me, my X-Men!"
Los Vengadores y nuevos aliados
Vuelven personajes ya conocidos del UCM, junto a héroes introducidos en producciones recientes. Destaquen Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson), Paul Rudd (Ant-Man) y Sebastian Stan (Bucky Barnes).
Se suman Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Wyatt Russell (U.S. Agent) y Lewis Pullman (Bob). La película reúne a Avengers y nuevos Avengers, añadiendo tensión a la dinámica del grupo.
Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel, esta vez como Victor von Doom (Doctor Doom), uno de los antagonistas clave de los cómics. Ahora interpretará a un personaje totalmente opuesto a Tony Stark/Iron Man. Doctor Doom es el soberano de Latveria, reconocido por su ciencia, tecnología y dominio de la magia. Su enemistad con Reed Richards será central para el desarrollo del conflicto multiversal planteado en la película.
Avengers: Doomsday se estrenará el 17 de diciembre de 2026, según Disney, mientras que en Estados Unidos la película llegará a las salas un día después, el 18 de diciembre.