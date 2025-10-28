 Chris Evans da la bienvenida a su primer hijo: ¡es papá!
Farándula

¡Ya es papá! Chris Evans le da la bienvenida a su primer hijo

TMZ dio a conocer que el famoso galán de Hollywood tuvo un bebé junto a su esposa Alba Baptista.


chris evans y alba baptista, Instagram
chris evans y alba baptista / FOTO: Instagram

Chris Evans, quien dio vida al Capitán América, debutó como papá junto a su esposa Alba Baptista de 28 años.

La noticia se dio a conocer en TMZ, medio que confirmó que la pareja recibió a su hijo en Massachusetts, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar.  

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el nombre o el sexo del bebé. Chris Evans había expresado previamente su deseo de convertirse en padre y ahora comparte su alegría con sus seguidores.

Por su parte, Alba, de nacionalidad portuguesa, quien ha participado en producciones como "Warrior Nun" y "La señora Harris va a París", había hecho públicos su deseo de tener una familia.

La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Massachusetts seguida de una celebración en Portugal, ha mantenido su vida personal fuera del ojo público.

Más detalles

Los rumores sobre la llegada de un bebé comenzaron durante el verano, cuando una cuenta de fans de la pareja publicó un homenaje por el Día del Padre, etiquetando a los padres de Chris Evans y Alba Baptista. 

Luiz Baptista, el papá de Alba, comentó de manera cariñosa: "¡Muchas gracias querido Chris. Tu turno llegará!" Los seguidores interpretaron esto como una pista de que pronto podrían convertirse en una familia de tres... y resultó ser cierto.

De acuerdo con TMZ, los representantes de la pareja no pudieron ser contactados para poder confirmar la noticia.

Alba, quien es portuguesa, conoció a Chris en Europa y, según People, amigos cercanos aseguraron que fue "amor a primera vista".

Tanto Chris Evans, de 44 años, como Alba Baptista, de 28, se convirtieron en padres por primera vez.

