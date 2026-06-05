Gaby Soto hace historia en Vuelta a Colombia Femenina 2026

La ciclista guatemalteca Jasmin Gabriela Soto, conocida en el medio nacional como Gaby Soto, destacó con un segundo lugar en la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se celebra en territorio colombiano desde el pasado martes 2 de junio.
La cuarta etapa que se desarrolló este viernes 5 de junio en un clima muy complicado para las competidoras, debido a la densa neblina en el sector del Alto de La Línea, el mítico puerto de montaña ubicado en la Cordillera Central de los Andes colombianos, que divide los departamentos del Tolima y el Quindío.
La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina comenzó en Girardot con un recorrido de 116 kilómetros que tocó puntos como la Variante Ibagué, Cajamarca y la meta final en el Alto de La Línea.
Gaby Soto tuvo una pelea importante con la ciclista Lilibeth Chacón y la competidora Angie Londoño. Y en un cierre digno para la historia de la representante chapina, logró cerrar la competencia con tiempo de 4 horas, 41 minutos y 16 segundos.
La ganadora de la etapa fue Lilibeth Chacón, del Eneicat-Becall, con tiempo de 04:41:08 horas, y a 8 segundos ingresó la nacional Gaby Soto, del Patobik BMC, y para completar el podio llegó Angie Londoño, del OroExpress Just C, a 18 segundos.
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La ciclista venezolana Lilibeth Chacón de Eneicat-Be-Call es la ganadora de la cuarta etapa de la @VueltaFemenina, Girardot, Alto de Gualanday, Variante Ibagué, Cajamarca, La Línea (113.3 km)
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Así va en la general
Tras las primeras cuatro etapas de las 6 que se disputarán, la líder general es Lilibeth Chacón con 14:39:23 horas. La segunda casilla es para Angie Londoño, la cual está a 12 segundos de la líder.
Por su parte, la guatemalteca Gaby Soto es tercera y está a una distancia de 34 segundos de la que se proyecta como la ganadora de este evento, Lilibeth. Aunque restan dos etapas y la chapina querrá sorprender a Colombia y al ciclismo latinoamericano.
Últimas dos etapas
- Etapa 5 (107 kilómetros), sábado 6 de junio: Armenia - Alto del Roble - Pereira - Avenida Américas - Mercasa - Cerrito - La Virginia - Ingenio Risaralda - Santuario
- Etapa 6 (30 kilómetros), domingo 7 de junio: Contrarreloj Individual (CRI) en Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) - Apia.