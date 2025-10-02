Gaby Soto regresa al país tras participación en el Mundial

Anoche, siendo alrededor de las 22:00 horas, arribó al país la ciclista guatemalteca Gaby Soto tras su histórica participación en su primer Mundial de Ciclismo de Ruta, el cual se realizó en Kigali, Ruanda.
Para la llegada de Gaby soto al país, fue enviada una delegación de directivos de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC), encabezada por el tesorero Jean Paul Briere, para darle la bienvenida a la chapina que terminó en el puesto 45 de la competencia, siendo la mejor latinoamericana de la prueba.
Gaby Soto fue entrevistada por Nery Ajsivinac, de la unidad de Comunicación de la Federación para conocer sus impresiones tras la histórica participación en Ruanda. "Estoy muy contenta de estar acá en casa, realmente fue un viaje bastante largo, pero estamos acá sin ninguna novedad. Un agradecimiento muy especial a la Federación por recibirme así de esta manera", señaló la ciclista guatemalteca en sus primeras declaraciones.
Relacionado al resultado histórico logrado en Ruanda, Gaby Soto dijo: "Contenta por el resultado. Fue una competencia muy dura en mi primer mundial, después de practicar ciclismo por 15 años".
Consultada sobre cómo vivió el estar a la par de las grandes estrellas mundiales del ciclismo y competirles del tú al tú, esto señaló Soto: ""Es muy bonita la experiencia. Siempre las había visto en televisión, y tenerla a la par a corredoras de alto nivel ha sido un sueño hecho realidad".
Añadió: "Estoy contenta por haber competido con ellas y poder terminar el mundial, catalogado de los más duros en los últimos años por el circuito que se hizo. Estoy viviendo mi momento y esta es la competencia más dura que he corrido en los últimos años, y contenta por el resultado".
Agradece el apoyo
Consultada por el apoyo de la afición, así se refirió Soto: "Un agradecimiento a la gente guatemalteca por todos sus mensajes, por todas las llamadas que recibí, por ustedes hice lo que hice. Sabemos que es un trabajo bastante largo y un proceso que llevó muchos años y no podría decepcionarlos".
Por último, Gaby comentó: "Seguimos haciendo bien las cosas para representar dignamente al país y que crezca el ciclismo femenino guatemalteco; es mi objetivo motivar a las niñas a que sigan luchando por sus sueños".
Participación histórica de Gaby Soto
La ciclista guatemalteca Gaby Soto hizo historia en el Mundial de Ciclismo en Ruta que se desarrolló en Kigali, Ruanda, al convertirse en la mejor representante latinoamericana de la competencia.
Con una destacada actuación, Soto completó los exigentes 164,6 kilómetros del circuito en la posición 45, consolidando su nivel competitivo y sumando una valiosa experiencia internacional a su trayectoria deportiva.
Su desempeño ha sido motivo de orgullo para el ciclismo guatemalteco y un referente para las futuras generaciones de atletas del país.