Gaby Soto logra histórico resultado en Mundial de Ciclismo

La ciclista guatemalteca Gaby Soto hizo historia en el Mundial de Ciclismo en Ruta que se desarrolla en Kigali, Ruanda, al convertirse en la mejor representante latinoamericana de la competencia. Con una destacada actuación, Soto completó los exigentes 164,6 kilómetros del circuito en la posición 45, consolidando su nivel competitivo y sumando una valiosa experiencia internacional a su trayectoria deportiva. Su desempeño ha sido motivo de orgullo para el ciclismo guatemalteco y un referente para las futuras generaciones de atletas del país.
El recorrido de Kigali se caracterizó por su exigencia física y técnica, con varias subidas y descensos que pusieron a prueba la resistencia de las competidoras. A pesar de la dificultad del trazado, Soto mantuvo un ritmo constante y una estrategia inteligente que le permitió mantenerse entre las mejores latinoamericanas, demostrando que el talento guatemalteco puede competir al más alto nivel en escenarios mundiales.
Gaby Soto cumplió, ahora le toca a Sergio Chumil
La canadiense Magdeleine Vallieres se coronó campeona del mundo en la prueba élite femenina, completando el recorrido en 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 35,939 km/h. La neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García ocuparon la plata y el bronce, respectivamente, en un final ajustado que reflejó la intensidad de la competencia. Vallieres logró imponerse sobre un pelotón de corredoras de gran nivel, consolidando su lugar entre las mejores ciclistas del planeta.
El Mundial de Kigali continuará este domingo con la participación del guatemalteco Sergio Chumil en la prueba de ruta, quien enfrentará más de 260 kilómetros de recorrido. Mientras tanto, la actuación de Gaby Soto queda registrada como un hito para Guatemala, mostrando que el país cuenta con atletas capaces de destacarse en el ciclismo internacional y abriendo la puerta a nuevas oportunidades y reconocimientos en el deporte de alto rendimiento.