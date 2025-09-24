Entrevista de Sergio Chumil con Emisoras Unidas

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil continúa consolidando su nombre en el panorama internacional del ciclismo. Oriundo de Tecpán y actual integrante del Team Burgos-BH de España, el pedalista ha vivido un 2025 inolvidable, destacando su brillante participación en la Vuelta a España, donde mostró carácter y resistencia ante los mejores corredores del mundo.
Sin embargo, la temporada aún no concluye para el guatemalteco. Desde Kigali, Ruanda, Chumil se prepara para competir este domingo en el Campeonato Mundial de Ciclismo, donde también estará presente la ciclista nacional Gaby Soto en la rama femenina. En entrevista concedida al programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas, el ciclista expresó su entusiasmo y relató cómo han sido los últimos días de preparación: "Estamos aquí desde el domingo en Kigali, Ruanda. Gracias a Dios hemos podido reconocer el circuito, dimos un par de vueltas y estamos felices de poder estar acá entrenando", señaló.
Lo que viene para Sergio Chumil
Respecto a lo que espera en la cita mundialista, Chumil explicó que llega con mejores sensaciones tras el desgaste de la Vuelta a España: "El Mundial es una prueba de un solo día y están los mejores del mundo. Ya me he podido recuperar físicamente después de esas tres semanas intensas en España. Fue muy duro, pero una gran satisfacción para mí y mi familia. Ahora estamos listos para darlo todo y representar a Guatemala", comentó. Asimismo, agradeció al pueblo guatemalteco que siguió de cerca su desempeño en territorio europeo.
En cuanto a su calendario, el ciclista fue claro al descartar cualquier participación en la Vuelta a Guatemala 2025, que iniciará dentro de un mes: "Ahorita vamos a esperar cómo nos va en el Mundial y luego veremos si continúo corriendo o termino la temporada. Para la Vuelta a Guatemala estoy descartado, por ahora no está en planes y tampoco el equipo lo contempla", puntualizó.
Para cerrar la charla, el pedalista dedicó un mensaje de gratitud a quienes lo han apoyado en cada competencia: "Gracias a toda la afición por siempre estar pendiente de mí. Todo ha sido muy duro, pero estamos dispuestos a dejar lo mejor en la carretera por la bandera y nuestro país. Un saludo para mi familia, a los oyentes y a mi esposa que seguramente están almorzando", expresó entre risas.