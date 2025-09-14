Sergio Chumil completa la Vuelta a España 2025

El ciclista guatemalteco Sergio Geovani Chumil, del equipo Burgos Burpellet BH, celebró con alegría haber concluido la Vuelta a España 2025. En la última etapa en Madrid, Chumil expresó sentirse "muy feliz" por poder terminar la gran ronda española y destacó el seguimiento que ha recibido por parte de la afición guatemalteca durante toda la carrera. Para él, la experiencia ha sido una oportunidad invaluable tanto a nivel personal como profesional.
Chumil, nacido en Tecpán el 8 de octubre de 2000, señaló que las tres semanas de competición representaron "un gran proceso" para él y su equipo, enfrentando tanto los buenos como los malos momentos de la carrera. Recientemente, el ciclista renovó su contrato con Burgos Burpellet BH hasta 2028, consolidando así su compromiso con el equipo español y sus objetivos a largo plazo dentro del pelotón profesional.
Chumil completa una atípica Vuelta a España
Durante la Vuelta, Chumil recordó que su equipo tuvo jornadas complicadas, pero supieron sobreponerse a las dificultades. "Hubo algunas semanas que no fueron las mejores para nosotros, pero supimos aguantar y darle la Vuelta, y ahora estamos en el final", comentó, destacando la resiliencia mostrada ante los retos de una carrera exigente y de alto nivel competitivo.
El ciclista guatemalteco también reflexionó sobre sus momentos personales dentro de la competencia. Según Chumil, su mejor rendimiento se dio en las primeras semanas, mientras que su prueba más dura fue en la subida al Angliru, donde sufrió considerablemente y llegó al final del pelotón. No obstante, se mostró satisfecho de haber superado esa dificultad y destacó su Top 20 en la etapa con final en la Bola del Mundo, la penúltima jornada, como uno de sus hitos más importantes.
La 80.ª edición de la Vuelta a España culminó de manera abrupta este domingo, a 57 kilómetros de la meta, debido a disturbios en el centro de Madrid provocados por manifestaciones propalestinas.
Pese a este inesperado final, Chumil logró terminar en la posición 69, con un tiempo total de 75h 43' 35'', a 2h 49' 38'' del campeón, el danés Jonas Vingegaard. La participación del único ciclista guatemalteco en el pelotón profesional dejó una huella positiva y un ejemplo de perseverancia para los aficionados de su país.