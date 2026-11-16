Emotiva despedida de la viuda de Patrick Stewart, actor de X-Men

A casi tres semanas del fallecimiento del reconocido actor británico Patrick Stewart, su esposa, la cantante y compositora estadounidense Sunny Ozell, decidió romper el silencio y compartir un emotivo mensaje sobre la pérdida del hombre con quien compartió casi dos décadas de su vida.
Stewart, recordado mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, falleció el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años, después de enfrentar problemas de salud relacionados con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
La noticia de su muerte conmocionó a la industria del entretenimiento y a millones de seguidores que crecieron viendo sus interpretaciones en el cine y la televisión.
Ahora, su viuda ha revelado cómo enfrenta su ausencia y la tranquilidad que encuentra al recordar que ambos pudieron expresar sus sentimientos antes de despedirse definitivamente.
El conmovedor mensaje de Sunny Ozell
A través de su cuenta oficial de Instagram, Sunny Ozell, de 47 años, compartió una fotografía en blanco y negro junto a Patrick Stewart, acompañada de una reflexión sobre el amor, la pérdida y los recuerdos que conservará de su matrimonio.
La publicación fue realizada el 11 de noviembre, cuando se cumplían exactamente dos semanas del fallecimiento del intérprete.
En sus palabras, Ozell reconoció que atraviesa un proceso de duelo marcado por momentos de profunda tristeza, aunque también aseguró sentirse agradecida por los años que pudieron compartir.
La cantante| explicó que uno de sus mayores consuelos es saber que ambos conocían perfectamente los sentimientos del otro y que no quedaron conversaciones pendientes.
"No dejamos nada sin decir. Él sabía que lo amaba, y yo sé que él me amaba", expresó.
También destacó que su relación estuvo construida sobre la comprensión, la admiración y el apoyo mutuo.
Según relató, ambos lograron reconocer las mejores cualidades del otro y fortalecerlas durante los años que permanecieron juntos.
Para Ozell, esos recuerdos representan una fuente de consuelo mientras intenta adaptarse a una vida sin su esposo.
¿Cómo fueron los últimos días de Patrick Stewart?
Aunque Sunny Ozell no ofreció una descripción detallada de las últimas horas del actor, su publicación permitió conocer que ambos pudieron expresar su amor antes de su fallecimiento.
Por su parte, la portavoz del intérprete, Kelly Bush Novak, había compartido información sobre el ambiente familiar que rodeó a Stewart durante la etapa final de su vida.
De acuerdo con el comunicado difundido después de su muerte, el artista estuvo acompañado por familiares y amigos cercanos, quienes procuraron brindarle tranquilidad y cariño.
La representante explicó que sus últimos momentos estuvieron rodeados de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas, en un ambiente de cercanía emocional.
También destacó la serenidad que transmitía el rostro del actor y el profundo impacto que había dejado en quienes lo acompañaron.
El comunicado confirmó que Stewart había atravesado un proceso de enfermedad relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
Ambas condiciones pueden afectar progresivamente las funciones cognitivas, aunque sus síntomas y evolución varían entre pacientes.
La familia mantuvo en privado gran parte de los detalles sobre su salud, por lo que no se han divulgado públicamente todas las circunstancias médicas de sus últimos días.
Una historia de amor que comenzó en Nueva York
La relación entre Patrick Stewart y Sunny Ozell comenzó en 2008, cuando ambos se conocieron en Nueva York.
En aquel momento, el actor participaba en una producción teatral de Macbeth en Broadway, mientras que Ozell trabajaba en un restaurante de Brooklyn.
A pesar de la diferencia de edad, iniciaron una relación sentimental que con el paso de los años se convirtió en una de las historias de amor más conocidas del entorno artístico británico y estadounidense.
En marzo de 2013, Stewart le propuso matrimonio a la cantante y, meses después, celebraron su boda.
La ceremonia contó con una participación especialmente significativa: Ian McKellen, reconocido actor británico y amigo cercano de Stewart, fue el encargado de oficiar el enlace.
McKellen y Stewart compartieron pantalla en la franquicia X-Men, donde interpretaron a Magneto y al profesor Charles Xavier, respectivamente.
Su amistad se extendió durante décadas y se convirtió en una de las relaciones más entrañables entre figuras del cine y el teatro.
Aunque Stewart y Ozell estuvieron casados durante 13 años, su historia sentimental se prolongó por casi dos décadas.
En su despedida pública, la cantante recordó que durante ese tiempo compartieron experiencias que transformaron profundamente su vida.
El agradecimiento de su esposa a los seguidores
Además de recordar su relación, Sunny Ozell dedicó parte de su publicación a agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas después de la muerte del actor.
La cantante confesó sentirse conmovida por la cantidad de personas que expresaron tristeza ante la partida de Stewart.
Aunque conocía el impacto que su esposo había tenido en distintas generaciones, aseguró que la respuesta del público superó sus expectativas.
Los mensajes de condolencias llegaron de admiradores, compañeros de profesión y personas que encontraron inspiración en sus personajes.
Para muchos seguidores de Star Trek, Stewart siempre será el capitán Jean-Luc Picard, un personaje que representaba liderazgo, inteligencia y principios éticos.
Para otros, su rostro permanecerá ligado al profesor Charles Xavier, el poderoso telépata que buscaba la convivencia pacífica entre humanos y mutantes en el universo de X-Men.
Ozell reconoció que esa conexión emocional con el público constituye una muestra del legado que su esposo construyó durante décadas.
Patrick Stewart y su lucha contra el alzhéimer y la demencia
La muerte de Patrick Stewart también puso atención sobre las enfermedades neurológicas que enfrentó durante la última etapa de su vida.
Su representante confirmó que el actor había atravesado un proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas.
Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy puede provocar alteraciones en la atención, dificultades de movimiento, problemas de sueño y cambios en la percepción.
Aunque ambas enfermedades comparten algunas características, presentan diferencias clínicas importantes y requieren atención especializada.
En el caso de Stewart, su familia optó por mantener la mayor parte de su situación médica fuera de la atención pública.
Por esa razón, no se conocen detalles específicos sobre el momento en que recibió los diagnósticos ni sobre la evolución de sus síntomas.