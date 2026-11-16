 Guatemala entrega a México a dos ciudadanos; uno buscado por homicidio
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Guatemala entrega a México a dos ciudadanos; uno buscado por homicidio

Los extranjeros fueron ubicados durante un operativo en Huehuetenango.

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. / FOTO: PNC
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Las autoridades guatemaltecas informaron este lunes, 16 de noviembre, que expulsaron del territorio nacional a dos ciudadanos mexicanos que fueron detenidos durante operativos de seguridad y están señalados de estar implicados en actos ilícitos.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los individuos fueron interceptados por agentes de la Comisaría 43 durante un operativo de seguridad ciudadana implementado en coordinación con el Ejército de Guatemala en la aldea La Mesilla, La Democracia, departamento de Huehuetenango.

Los equipos identificaron a los extranjeros ambos hombres, tienen 26 y 47 años. de 47 años, y determinaron que uno de ellos tiene registro de una orden de captura vigente emitida por un juzgado del estado de Chiapas, México, con fecha 10 de diciembre de 2025, por el delito de homicidio en México. Sin embargo, no se ampliaron detalles sobre el caso con el cual estaría vinculado.

"Ante esta situación, se coordinó con las autoridades migratorias y las instancias correspondientes de México para realizar la expulsión de ambos ciudadanos del territorio guatemalteco y entregarlos a las autoridades mexicanas, para los procedimientos legales correspondientes", detalló la PNC.

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