Tiroteo en Quiché: Confirman 2 presuntos sicarios detenidos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este domingo, 30 de agosto de 2026, ocurrió un tiroteo en Santa Cruz del Quiché, con resultado de dos hombres, presuntos sicarios, capturados. Medios locales informaron que en el lugar del ataque armado hubo un herido, quien iba a bordo de un carro particular al momento de la agresión armada.
Las fuerzas de seguridad compartieron imágenes de uno de los detenidos reducido al orden y de un arma de fuego que quedó tirada en el suelo al momento del hecho de violencia. Comunicadores del lugar ubicaron el carro con perforaciones de bala en la 1a. calle y 3a. avenida de la zona 1.
La PNC ofreció dar más detalles del incidente armado en Santa Cruz del Quiché en breve.