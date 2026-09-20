Fallece Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la icónica supermodelo Cindy Crawford y el reconocido empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles.
La lamentable noticia, difundida por medios especializados como TMZ y People, ha generado una profunda conmoción en el ámbito del entretenimiento y la moda.
Ante este doloroso suceso, la familia Gerber ha emitido un comunicado solicitando respeto y privacidad.
El deceso de Presley Gerber fue reportado la noche de este domingo, aunque los detalles específicos sobre la causa de su muerte aún no han sido esclarecidos.
Las autoridades competentes continúan con las investigaciones y la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias exactas de su partida.
Por el momento, solo se ha confirmado que el joven modelo se encontraba recibiendo tratamiento en una institución especializada en la ciudad californiana.
Presley Gerber se destacó por su franqueza al abordar sus propias batallas con la salud mental. El joven no dudó en utilizar sus plataformas en redes sociales para compartir sus experiencias con la depresión y los ataques de pánico.
A través de videos y mensajes, buscaba generar conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente de estos temas y de buscar apoyo profesional, convirtiéndose en un referente para muchos que enfrentan desafíos similares en silencio.
Una prometedora carrera en las Pasarelas
Presley Gerber había forjado su propio camino en el exigente universo de la moda, siguiendo la estela de su célebre madre, Cindy Crawford, y de su hermana menor, Kaia Gerber, quien también es una figura destacada en la industria.
Desde temprana edad, Presley Gerber demostró un talento innato para el modelaje, lo que le abrió las puertas de importantes firmas y diseñadores.
A lo largo de su trayectoria, el joven modelo desfiló en pasarelas de renombre internacional para casas de moda de la talla de Moschino y Dolce & Gabbana, capturando la atención de críticos y aficionados por igual.
Además, fue imagen de campañas publicitarias para marcas globales como Calvin Klein, consolidando su presencia y reconocimiento en un sector altamente competitivo. Su figura era habitual en eventos de moda y publicaciones especializadas, donde se le consideraba una de las promesas del futuro.