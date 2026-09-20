 Ximena Carrillo y su vestido en Miss Grand International
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En medio de la polémica, Miss Grand Guatemala brilla con este vestido en el Miss Grand International

La representante de Guatemala, Ximena Carrillo, llamó la atención durante uno de los primeros eventos del Miss Grand International 2026.

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Ximena Carillo, Ximena Carillo
Ximena Carillo / FOTO: Ximena Carillo
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La representante de Miss Grand Guatemala, Ximena Carrillo, continúa ganando protagonismo en el Miss Grand International 2026. En esta ocasión, la joven sorprendió durante una exclusiva cena con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización, en la que compartió con otras nueve candidatas seleccionadas como parte de una de las primeras actividades especiales del certamen.

La guatemalteca llegó al encuentro luciendo un elegante vestido que rápidamente llamó la atención de los seguidores de los concursos de belleza.  Su porte, seguridad y estilo hicieron que varios missólogos en redes sociales destacaran su aparición y la señalaran entre las candidatas mejor vestidas de la noche.

Cabe destacar que la famosa cena no fue una actividad más dentro del certamen de belleza.  De acuerdo con la organización del Miss Grand International, las 10 participantes fueron seleccionadas mediante votaciones en redes sociales y en el sitio oficial del concurso para obtener una experiencia exclusiva junto a Nawat, la reina Emma y Teresa.

Entre las elegidas por votación en redes sociales estuvo precisamente Miss Grand Guatemala. Durante el encuentro, Ximena Carrillo volvió a demostrar por qué su participación ha comenzado a llamar la atención de los seguidores de Guatemala y de otros países.

Más del Miss Grand International

La joven guatemalteca ha apostado por proyectar una imagen elegante durante las actividades del Miss Grand International 2026, y su aparición en la cena con Nawat no fue la excepción. Su vestido se convirtió en uno de los elementos que más comentarios generó entre los aficionados a la llamada missología, quienes siguen de cerca cada presentación de las candidatas.

La cena también permitió que las representantes seleccionadas tuvieran un acercamiento más directo con Nawat y con la organización del certamen, en una actividad que fue presentada como una experiencia especial para las participantes.

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El encuentro de Ximena Carrillo con Nawat ocurre además en un momento especialmente polémico para el empresario tailandés. En las últimas semanas, Nawat Itsaragrisil se encuentra en medio de una disputa dentro de la organización de Miss Universo, relacionada con su papel, autoridad y diferentes asuntos financieros y administrativos vinculados con el certamen que se realizará en Puerto Rico.

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