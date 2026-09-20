 Creadora de contenido asesinada a días de salir de prisión
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Matan a balazos a famosa creadora de contenido: tenía pocos días de haber salido de prisión

La joven apenas tenía unos días después de obtener libertad provisional mientras continuaba bajo investigación por un caso de homicidio.

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Creadora de contenido, Instagram
Creadora de contenido / FOTO: Instagram
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La creadora de contenido Evelyn Lima Dantas fue asesinada a balazos en Brasil, en un crimen que ha generado conmoción debido a que la joven había recuperado su libertad apenas unos días antes.  La influencer se encontraba bajo investigación por su presunta relación con el asesinato de un sargento retirado de la Policía Militar.

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil.  De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados ingresaron a la vivienda donde se encontraba Evelyn junto con su padre.

Los sujetos habrían sometido al hombre y posteriormente sacado a la creadora de contenido de la casa. Una vez en el exterior, le dispararon en varias ocasiones. Evelyn murió en el lugar. Los responsables escaparon a bordo de un vehículo y, hasta los últimos reportes, no se habían anunciado detenciones relacionadas directamente con el homicidio.

La Policía Civil de Pará continúa con las investigaciones para establecer el móvil y localizar a los responsables. Uno de los elementos que más ha llamado la atención del caso es que Evelyn Lima Dantas había salido de prisión pocos días antes de ser asesinada.

Más de la creadora de contenido

La creadora de contenido había obtenido libertad provisional mientras continuaba una investigación relacionada con el asesinato de un sargento retirado de la Policía Militar.  La medida judicial no significaba que hubiera sido declarada inocente ni que el proceso hubiera concluido.

Según reportes, la justicia brasileña consideró que no existían elementos suficientes para mantenerla bajo prisión preventiva, por lo que pudo continuar el proceso en libertad.  Algunas publicaciones señalan que recuperó su libertad el 9 de septiembre, aproximadamente una semana antes del ataque.

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Evelyn era conocida en redes sociales como creadora de contenido e influencer, principalmente por publicaciones relacionadas con belleza y su vida personal. Diferentes reportes le atribuyen miles de seguidores en plataformas digitales. Sin embargo, existe información contradictoria sobre su edad y número de seguidores. Algunos medios internacionales señalan que tenía 21 años, mientras que un reporte citado por otros medios brasileños indicó una edad diferente. Por ello, estos datos todavía no pueden considerarse plenamente confirmados.

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