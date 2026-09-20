 Guía para disfrutar la paella en Guatemala este Día Mundial
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Día Mundial de la Paella: dónde comer este delicioso platillo en Guatemala

Este 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, una fecha ideal para disfrutar de este tradicional platillo español.

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Paella, Paella
Paella / FOTO: Paella
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Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, una fecha dedicada a uno de los platillos más representativos de la gastronomía española y que también ha conquistado el paladar de los guatemaltecos. La paella tiene sus raíces en la Comunidad Valenciana, España, y con el paso del tiempo se ha convertido en una preparación conocida alrededor del mundo.

Su característica principal es el arroz cocinado en una paellera, acompañado de diferentes ingredientes que pueden variar según la receta. Entre las versiones más conocidas se encuentran la paella valenciana, la paella de mariscos, la paella mixta y la paella negra, cada una con sabores y combinaciones diferentes.

En Guatemala, quienes desean celebrar esta fecha pueden encontrar distintas alternativas para disfrutar de una paella sin tener que viajar a España.

¿Dónde comer paella en Guatemala?

Altuna es una de las opciones para quienes buscan disfrutar de comida española en Guatemala.  El restaurante cuenta con paella dentro de su propuesta gastronómica, además de otros platos tradicionales de la cocina española.

Su ambiente y menú lo convierten en una alternativa para quienes quieren celebrar el Día Mundial de la Paella alrededor de una mesa. Otra opción es El Rincón de Alex, restaurante especializado en gastronomía española que ofrece diferentes preparaciones de paella, entre ellas valenciana, de mariscos y negra.

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Algunas de sus paellas pueden requerir pedido previo y un mínimo de porciones, por lo que es recomendable consultar disponibilidad antes de acudir. También está Donde Mikel, ubicado en zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde los comensales pueden encontrar una propuesta inspirada en la gastronomía española, con paellas, tapas y otros platillos tradicionales.

Otra alternativa para esta celebración es Filemón, que ha preparado actividades especiales relacionadas con el Día Mundial de la Paella, incluyendo preparaciones de paella y diferentes propuestas gastronómicas.

El Día Mundial de la Paella no solamente busca reconocer la importancia de este platillo, sino también su carácter social.  Tradicionalmente, la paella se prepara en grandes cantidades y se comparte entre familiares y amigos.

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