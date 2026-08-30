Supuesto sicario muere durante persecución en Ciudad Quetzal

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un hombre falleció en el marco de una persecución policial en el kilómetro 22 de la carretera hacia Ciudad Quetzal. Las fuerzas de seguridad reportaron este domingo, 30 de agosto de 2026, que el accidente ocurrió la noche de ayer, luego de un ataque armado en el municipio de San Raymundo, departamento de Guatemala.
La PNC indicó que el fallecido es un supuesto sicario, quien habría participado en la agresión armada antes mencionada. Según las fuerzas de seguridad, en ese hecho de violencia hubo personas fallecidas, por lo que se inició un operativo para dar con los responsables.
Tras las denuncias del ataque armado en San Raymundo, la PNC estableció operativos que incluyeron cierres viales, por lo que en la persecución, el fallecido y sospechoso de sicariato estrelló la motocicleta en la que viajaba contra una patrulla policial.
En el escenario del accidente quedó el cuerpo del hombre fallecido, quien no ha sido identificado por las fuerzas policiales. El occiso vestía una pijama a cuadros rojo y negro y un suéter gris, según las fotos de la persecución compartidas por la PNC.
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Objetos decomisados tras la persecución policial
La PNC indicó que tras el suceso y el deceso del supuesto sicario en el lugar quedó la motocicleta en la que el sospechoso intentó escapar; el vehículo portaba las placas de circulación M 481KCD de color azul.
Asimismo, en el lugar del accidente quedó tirada un arma de fuego ilegal marca Pietro Beretta, con una tolva y seis municiones.
En tanto, otro hombre que viajaba como acompañante resultó herido por lo que fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, a bordo de una ambulancia de Bomberos Municipales Departamentales. El lesionado fue identificado como José Emilio Casap, de 25 años.