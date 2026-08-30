 Insivumeh prevé clima cálido y soleado en las próximas horas
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Guatemala bajo vigilancia por acercamiento de la Onda del Este 34

Conred hizo varias recomendaciones ante el clima soleado de las próximas horas en la mayor parte del territorio nacional.

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Foto: Conred.
Nublados / FOTO:
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que, para las próximas horas de este domingo, 30 de agosto de 2026, continuarán las condiciones que favorecerán un ambiente cálido y húmedo. Asimismo, la entidad afirmó que mantiene el proceso de vigilancia ante el acercamiento de la onda del este no. 34.

Para la mañana de este domingo, el Insivumeh afirmó que persistirán las condiciones de ambiente cálido y soleado, con pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en la mayor parte del país. Asimismo, subrayó que el cielo se mantendrá despejado en la región del Pacífico.

Además del clima cálido y soleado, la entidad agregó que el viento persistirá del noreste ligero a moderado en Altiplano Central, Occidente y Valles de Oriente.

Para la tarde y noche, el ente científico anunció que habrá nubosidad dispersa durante la tarde y cielo con momentos despejados temporales, principalmente en las regiones de la Bocacosta, Pacífico y Norte.

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Recomendaciones de Conred ante el clima cálido

En sus canales oficiales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emitió varias recomendaciones ante el clima cálido, soleado y húmedo pronosticado para este domingo. La entidad pidió que estos consejos sean tomados en cuenta ante las altas temperaturas, con el fin de fortalecer la cultura de prevención en el país.

  • Utilizar protector solar.
  • Evitar la exposición directa al sol.
  • Ingerir alimentos con alto contenido de agua
  • Mantenerse hidratado.
  • Consumir alimentos frescos.

Insivumeh no descarta lluvias en el territorio nacional

El Insivumeh también informó en su pronóstico diario que, "asociado a condiciones locales y al acercamiento de la onda del este número 34, se pronostican lluvias dispersas y de corta duración con actividad eléctrica en horas de la tarde o noche en la región Pacífico, Bocacosta y al sur de las regiones de Occidente y Altiplano Central".

La entidad añadió que "existen condiciones favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas".

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Conred recomendó mantener la hidratación adecuada durante este domingo.

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