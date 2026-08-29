 Múltiple colisión deja varios heridos en la ruta al Pacífico
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Múltiple colisión deja varios heridos en la ruta al Pacífico

Varias personas resultaron gravemente lesionadas en un accidente de tránsito en el kilómetro 31 de la carretera al Pacífico.

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Una motocicleta fue embestida en el accidente vial., PMT de Villa Nueva
Una motocicleta fue embestida en el accidente vial. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un accidente múltiple se registró esta tarde de sábado, 29 de agosto de 2026, en el kilómetro 31 de la carretera al Pacífico con saldo de varias personas heridas. Los cuerpos de socorro se dirigen al lugar y solicitan que se les ceda el paso como apoyo en la emergencia.

Imágenes desde el lugar de los hechos muestran que la vía quedó totalmente bloqueada en el sentido de norte a sur, porque son varios los vehículos involucrados en la múltiple colisión. Fuertes escenas en el área mostraron el brazo de una persona que quedó totalmente amputado.

Las fotografías de la múltiple colisión muestran un tráiler, una motocicleta, un taxi y un carro particular involucrados en el percance. Uno de los automotores se identifica con las placas particulares 884 JLJ.

Una camioneta tipo agrícola fue la que tuvo más daños porque en la misma quedó partida en dos. A unos metros se pudo observar otro automóvil sedán con serios daños; en este fue donde ubicaron el brazo de uno de los heridos.

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Al menos cinco heridos en el múltiple accidente

Testigos en el lugar del accidente indicaron que fueron al menos cinco las personas que resultaron heridas en este tramo de la carretera al Pacífico. Algunos curiosos consideraron que los lesionados fueron llevados al Hospital Nacional de Amatitlán y al Hospital Nacional de Villa Nueva.

Tras el múltiple choque se registró un fuerte congestionamiento en el lugar, por lo que autoridades del tránsito de la localidad gestionaron la habilitación de un carril reversible para agilizar el paso con dirección al sur.

Autoridades de tránsito gestionaron la llegada de varias grúas para iniciar con las maniobras para liberar el tramo afectado por el accidente de tránsito. En tanto, los cuerpos de socorro culminaron los trabajos en el lugar, extrayendo a un hombre lesionado de uno de los automóviles afectados.

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Una motocicleta fue embestida en el accidente vial. - PMT de Villa Nueva

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