Tarde con lluvias: Agentes PMT llaman a prevenir accidentes

Autoridades de tránsito reportaron que la tarde de este domingo, 20 de septiembre de 2026, se experimentaron lluvias en diferentes zonas de la Ciudad de Guatemala, por lo que hicieron un llamado a prevenir accidentes de tránsito. La Policía MT de la capital indicó que las precipitaciones son fuertes en las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 17 y 18.
La Policía MT agregó que mantiene activos los teléfonos 1551 y 2380-1099 para reportar riesgos, obstáculos en la vía y solicitar ayuda mecánica. "Reduce la velocidad, mantén una distancia prudente y evita maniobras bruscas", recomendaron.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, compartió un video en el que se pudieron ver las fuertes lluvias en la Ciudad de Guatemala.
De manera adicional, la policía MT recordó a los usuarios de la vía lo siguiente: "En casa te esperan. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona".
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Lluvias en Calle Martí
Según las imágenes compartidas por la Policía MT de la capital, las fuertes lluvias afectaron la Calle Martí, la calzada José Milla y Vidaurre y la carretera al Atlántico.
En las imágenes se logra apreciar como el agua llenó varios tramos, por lo que los vehículos tuvieron que bajar la velocidad por prevención.
Cabe resaltar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres hizo una serie de recomendaciones para las lluvias previstas para las próximas horas, destacando que es necesario evitar cruzar ríos por crecidas repentinas; también instaron a no atravesar calles con inundaciones.
Asimismo, Conred recordó que el teléfono para reportar emergencias a nivel nacional es el 119. Los guatemaltecos también pueden reportar sucesos a los cuerpos de socorro, con los teléfonos 122, 123, 1554, y 110, entre otros.