Xavi reveló detalles del fallido regreso de Messi al Barça

Xavi Hernández reveló nuevos detalles sobre las negociaciones que buscaban concretar el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 y señaló al presidente Joan Laporta como responsable de frenar la operación. En una entrevista con el conductor indio Prakhar Gupta, el exentrenador blaugrana aseguró que tanto el futbolista argentino como su cuerpo técnico y él mismo estaban ilusionados con la posibilidad de reencontrarse en el conjunto catalán, pero la decisión final del club cambió el rumbo de las conversaciones.
Durante la charla, Xavi explicó que mantuvo contacto con Messi durante cuatro meses para explorar su regreso al equipo en el que compartieron vestuario durante varias temporadas. Según relató, el delantero tenía muchas ganas de volver y existía entusiasmo entre quienes participaban en el proyecto deportivo. "Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba totalmente a favor", afirmó el exmediocampista, quien también recordó la ilusión que le generaba la posibilidad de vivir una nueva etapa junto a su antiguo compañero. "En ese momento, pensaba que íbamos a volver a Montjuic para vivir algo como el último baile de Michael Jordan", expresó.
WHY MESSI COULDN’T RETURN TO BARCA— BoiBoi (@ToniBoiBoi) September 18, 2026
Lionel Messi and Barcelona were talking about a possible return — and according to Xavi, those conversations lasted for four months.
Messi was a good friend, and Xavi says they were discussing the possibility of him coming back.
"It was the... pic.twitter.com/DtGY31gD7N
¿Por qué Messi no regresó el Barça?
El exentrenador también destacó que el regreso de Messi no respondía únicamente a una cuestión sentimental, pues consideraba que el equipo necesitaba su talento y que el argentino todavía estaba en condiciones de competir al máximo nivel tras conquistar el Mundial de Catar 2022. "Fue difícil, porque creo que lo necesitábamos. Necesitábamos su regreso al equipo, y él aún estaba en perfectas condiciones físicas. Y además, ganó la Copa del Mundo en Catar en 2022", explicó. Sin embargo, pese a las expectativas y a los intercambios que había mantenido con Laporta sobre el posible fichaje, la operación terminó por descartarse.
Xavi atribuyó el desenlace a un cambio de postura del presidente azulgrana, que, según su versión, decidió no seguir adelante con la incorporación. "Pero al final, el presidente Laporta decidió que no quería volver a fichar a Messi", aseguró. "De repente, el presidente canceló todo", añadió, al recordar que durante los cuatro meses de conversaciones habían intercambiado opiniones sobre el asunto.
El exentrenador reconoció que una de las partes más difíciles fue comunicarle la noticia al argentino: "Me resultó muy difícil decirle a Messi: ‘No lo haremos. No lo haremos’". Finalmente, lamentó que el reencuentro nunca se concretara, pese a la ilusión compartida: "Él estaba entusiasmado, yo también, al igual que el cuerpo técnico, y de repente, el presidente cambió de opinión". Y concluyó: "Podría haber sido un período fantástico, pero nunca se concretó. Es realmente lamentable".