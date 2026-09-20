Accidente en Bulevar La Pedrera: Carro volcado en zona 6

Por causas que se desconocen, un carro de color blanco sufrió un accidente en el bulevar La Pedrera y 22 calle de la zona 6 capitalina durante la mañana de este domingo, 20 de septiembre de 2026, reportaron autoridades de tránsito.
El automotor identificado con placas particulares 875LBG quedó con las llantas hacia arriba en la citada dirección, también identificada como 15 avenida y 22 calle de la zona 6 capitalina por el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo.
Montejo precisó que en el lugar del accidente no se reportaron personas heridas, solo daños materiales; además, notificó que no hubo daños a la propiedad municipal durante el incidente vial. Asimismo, destacó la rápida intervención de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de quienes se encargaron de movilizar el obstáculo para liberar el tramo afectado.
Según las imágenes, el chofer perdió el control del carro por causas que se desconocen, por lo que ocurrió el accidente de tránsito. Las fotografías también mostraron que el automotor perdió una de las llantas del tren delantero.
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Mototaxi protagoniza accidente en San Juan Chamelco
Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un mototaxi se accidentó en el Barrio Resurrección, del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz. Los paramédicos reportaron que en el área asistieron a una mujer que presentaba lesiones menores, no ameritando su traslado a un centro asistencial.
En el lugar quedó el vehículo que se accidentó con varios daños en la parte frontal, incluyendo el vidrio totalmente quebrado.
Los paramédicos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales del municipio de San Juan Chamelco fueron quienes atendieron la emergencia, a bordo de la ambulancia identificada con la placa RD-111.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad llegaron hasta el lugar del accidente para dar apoyo a los afectados.