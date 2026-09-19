 Múltiple colisión deja tres fallecidos en la ruta a Masagua
Nacionales

Múltiple colisión deja tres fallecidos en la ruta a Masagua

Los cuerpos de rescate confirmaron que un camión que transportaba combustible está entre los vehículos que chocaron.

Compartir:
El vehículo de transporte de combustible quedó fuera de la vía. , Bomberos Voluntarios.
El vehículo de transporte de combustible quedó fuera de la vía. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una colisión múltiple ocurrió la tarde de este sábado, 19 de septiembre de 2026, en el kilómetro 63 de la carretera hacia el municipio de Masagua, departamento de Escuintla, con saldo de tres fallecidos, confirmaron los Bomberos Voluntarios.

Según los rescatistas, en el percance estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y un vehículo de transporte pesado que trasladaba combustible.

Paramédicos reportaron que en el lugar de la múltiple colisión atendieron a tres personas heridas, quienes fueron trasladadas en estado crítico hacia el Hospital Nacional de Escuintla.

Asimismo, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó que el paso se mantiene cerrado desde el kilómetro 64 de la citada carretera. En el lugar los rescatistas trabajaron en el área del accidente de tránsito.

En otras noticias: Multados con miles de quetzales por lanzar agua a las antorchas

Multados con miles de quetzales por lanzar agua a las antorchas

Luego de la denuncia de vecinos, el Juzgado de Asuntos Municipales de Ciudad Vieja confirmó la sanción por desperdiciar agua.

Acciones para prevenir incendios en el múltiple accidente

Videos compartidos por los mismos cuerpos de rescate mostraron como varios camiones contra incendios llegaron al lugar para realizar acciones preventivas, ante el riesgo que representó el combustible que se derramó al impacto del camión cisterna.

Los rescatistas aplicaron varias técnicas en el área del múltiple accidente para prevenir otros incidentes, previo a la llegada de las grúas para movilizar los vehículos involucrados en la colisión.

Cabe destacar que el camión cisterna quedó totalmente volcado, y en imágenes, se pudo apreciar que al costado quedó líquido derramado. Los apagafuegos rociaron agua con mangueras de alta presión sobre el vehículo de transporte pesado.

Por el momento se desconocen las causas de la múltiple colisión, pero al lugar acudieron peritos del Ministerio Público para hacer las primeras investigaciones y las acciones para identificar a las víctimas mortales.

Foto embed
El vehículo de transporte de combustible quedó fuera de la vía. - Bomberos Voluntarios.

En Portada

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacast
Nacionales

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacas

02:36 PM, Sep 19
Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cimat
Deportes

Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cima

02:58 PM, Sep 19
INGUAT celebra el festival Esquipulas viene a la ciudadt
Nacionales

INGUAT celebra el festival "Esquipulas viene a la ciudad"

12:55 PM, Sep 19
Selección Nacional comparte con aficionados en el CARt
Deportes

Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR

11:39 AM, Sep 19
Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz t
Farándula

Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz

08:23 AM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Real MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar