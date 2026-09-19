Múltiple colisión deja tres fallecidos en la ruta a Masagua

Una colisión múltiple ocurrió la tarde de este sábado, 19 de septiembre de 2026, en el kilómetro 63 de la carretera hacia el municipio de Masagua, departamento de Escuintla, con saldo de tres fallecidos, confirmaron los Bomberos Voluntarios.
Según los rescatistas, en el percance estuvieron involucradas tres motocicletas, dos vehículos livianos y un vehículo de transporte pesado que trasladaba combustible.
Paramédicos reportaron que en el lugar de la múltiple colisión atendieron a tres personas heridas, quienes fueron trasladadas en estado crítico hacia el Hospital Nacional de Escuintla.
Asimismo, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó que el paso se mantiene cerrado desde el kilómetro 64 de la citada carretera. En el lugar los rescatistas trabajaron en el área del accidente de tránsito.
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Acciones para prevenir incendios en el múltiple accidente
Videos compartidos por los mismos cuerpos de rescate mostraron como varios camiones contra incendios llegaron al lugar para realizar acciones preventivas, ante el riesgo que representó el combustible que se derramó al impacto del camión cisterna.
Los rescatistas aplicaron varias técnicas en el área del múltiple accidente para prevenir otros incidentes, previo a la llegada de las grúas para movilizar los vehículos involucrados en la colisión.
Cabe destacar que el camión cisterna quedó totalmente volcado, y en imágenes, se pudo apreciar que al costado quedó líquido derramado. Los apagafuegos rociaron agua con mangueras de alta presión sobre el vehículo de transporte pesado.
Por el momento se desconocen las causas de la múltiple colisión, pero al lugar acudieron peritos del Ministerio Público para hacer las primeras investigaciones y las acciones para identificar a las víctimas mortales.