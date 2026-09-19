 Multados con miles de quetzales por lanzar agua a antorchas
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Multados con miles de quetzales por lanzar agua a las antorchas

Luego de la denuncia de vecinos, el Juzgado de Asuntos Municipales de Ciudad Vieja confirmó la sanción por desperdiciar agua.

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El personal del Juzgado Municipal notificó las multas a los vecinos por mal uso del agua., Municipalidad de Ciudad Vieja.
El personal del Juzgado Municipal notificó las multas a los vecinos por mal uso del agua. / FOTO: Municipalidad de Ciudad Vieja.
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El Juzgado de Asuntos Municipales de Ciudad Vieja hizo una visita a los residentes de varias viviendas que fueron captados desperdiciando el agua durante la tradición del recorrido de antorchas en las fiestas patrias.

La Municipalidad de Ciudad Vieja, departamento de Sacatepéquez, confirmó que los usuarios del servicio fueron sancionados con una sanción económica de Q7 mil.

Las autoridades locales argumentaron que en las denuncias recibidas pudieron observar fotografías y videos de como los residentes de varias casas utilizaban el agua en contra de quienes corrían por las calles con el fuego patrio.

El comunicado emitido este sábado, 19 de septiembre de 2026, señala que la infracción se cometió el pasado 14 de septiembre de 2026.

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La Municipalidad de San Juan Alotenango también restringió el paso del transporte pesado por su territorio.

Fotografías evidencian mal uso del agua

Las autoridades locales acompañaron el reporte de la emisión de las multas con varias capturas de video en las que se veía como varios vecinos lanzaron agua a varias personas que participaban en el recorrido de las antorchas 2026 en esa comunidad.

"Como se indicó, una fotografía o video era sumamente importante para generar la multa; por lo tanto, se agradece a los vecinos que denunciaron, y fueron parte importante de este proceso", destacaron los encargados de las municipalidades.

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Vecinos lanzaron agua en contra de varios recorridos de antorcha. - Municipalidad de Ciudad Vieja.

Restricciones con las actividades de antorchas

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Educación publicó un comunicado en el que hizo una serie de regulaciones para el recorrido de antorchas de este año. La medida estableció medidas de seguridad, recorridos planificados y no extender la actividad de manera innecesaria fuera de las localidades.

Asimismo, la cartera educativa emitió prohibiciones de antorchas para los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa, en el marco de las fiestas patrias. El citado Ministerio argumentó que la medida en estos dos lugares obedeció a los antecedentes que han alterado el espíritu de la celebraciones patrias.

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