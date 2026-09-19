 Conferencia de prensa de Mourinho previo al Derbi madrileño
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Mourinho: “El Real Madrid no puede estar comparándose con nadie”

“Es difícil escuchar cosas buenas del Real Madrid”, afirmó Mourinho antes de visitar al Atlético, en una previa marcada por las críticas al equipo blanco.

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José Mourinho, técnico del Real Madrid - Real Madrid C.F.
José Mourinho, técnico del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.
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José Mourinho afronta con máxima exigencia el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. En la previa del encuentro, el técnico del Real Madrid evitó entrar en comparaciones con el Barcelona y defendió el potencial de su equipo, aunque reconoció que últimamente resulta complicado encontrar valoraciones positivas sobre el conjunto blanco. "Históricamente, culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Con nadie. Por eso no voy a compararnos con ningún equipo", afirmó.

El portugués también destacó la fortaleza que ha mostrado su plantilla en los momentos decisivos de los partidos y pidió paciencia con un proyecto que apenas lleva unos meses de trabajo. Mourinho considera que el campeonato todavía tiene mucho recorrido y rechazó cualquier visión que dé por definido el panorama a estas alturas. "El campeonato es una maratón, no es una autopista recta sin ningún obstáculo y ahí estaremos", señaló, al tiempo que resaltó la respuesta física, psicológica y la determinación de sus jugadores cuando necesitan buscar un resultado en los minutos finales.

José Mourinho prevé un duelo intenso ante el Atlético

Sobre el derbi madrileño, Mourinho reconoció que se trata de un compromiso especial por todo lo que representa para ambos clubes, aunque pidió afrontarlo también desde una perspectiva práctica. "Un derbi tiene siempre algo más. Son historia, cultura, pasión de los aficionados y los jugadores y entrenadores", explicó el entrenador madridista, quien también recordó que, más allá de la rivalidad, el duelo tendrá en juego tres puntos importantes. Además, admitió que uno de los principales aspectos que busca corregir es la inconsistencia de su equipo durante los encuentros.

Enfrente estará el Atlético dirigido por Diego Pablo Simeone, un entrenador al que Mourinho mostró un profundo respeto. El portugués recordó la relación que mantiene con el argentino y destacó que, pese a la rivalidad que los separa, existe un reconocimiento mutuo entre ambos. "El día que me contactaron si podía hablar de Diego para su documental no me lo pensé ni un minuto. Él sabe lo que pienso de él. Rivales, otra vez, pero compañeros de guerra", expresó Mourinho antes de un derbi que volverá a enfrentar a dos históricos del fútbol madrileño.

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Saludo de José Mourinho y Diego Simeone hace 12 años (2014) - EFE

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