Nacen trillizas en el Hospital Regional de Huehuetenango

El Hospital Regional de Huehuetenango confirmó su personal médico atendió el nacimiento de trillizas. Los profesionales compartieron que los padres llegaron desde el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, para que la madre fuera atendida.
Asimismo, los médicos compartieron que el parto en el que las trillizas fueron dadas a luz se realizó mediante el procedimiento de cesárea.
El equipo médico del referido centro asistencial celebró el nacimiento exitoso de las trillizas con una fotografía compartida por medios oficiales, en la que médicos y enfermeras posaron con la mamá y las tres recién nacidas.